[R.I.P.] Décès du maître brésilien de l’horreur José Mojica Marins

Mieux connu pour avoir créé et joué le personnage populaire Coffin Joe, première icône d’horreur du Brésil, cinéaste / acteur José Mojica Marins est malheureusement décédé à l’âge de 83 ans.

Le maître brésilien de l’horreur a présenté Coffin Joe (Zé do Caixão) en 1964 à At Midnight I’ll Take Your Soul, un croque-mort qui rôde dans la ville à la recherche d’une femme pour lui donner un fils.

Le personnage est devenu une icône du cinéma au Brésil, apparaissant par la suite dans neuf films, dont les films “Coffin Joe Trilogy” This Night I’ Possess Your Corpse et Embodiment of Evil. En 1974, The Bloody Exorcism of Coffin Joe, Marins a mis une méta-torsion sur sa propre création, jouant à la fois lui-même et le personnage fictif avec un chapeau haut de forme noir et de longs ongles.

Coffin Joe a été désigné comme le «Boogeyman national du Brésil».

Marins a également réalisé les films d’horreur Nightmare (1965), Awakening of the Beast (1970), Black Exorcism (1974), Hellish Flesh (1977) et le segment «Viral» dans The Profane Exhibit (2013).