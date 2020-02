[R.I.P.] ‘Ilsa: She Wolf de la SS’ Star Dyanne Thorne est décédée

Surtout connue pour son rôle de personnage principal dans le film de Nazisploitation Ilsa: She Wolf des SS, actrice de 1975 Dyanne Thorne est décédé cette semaine à l’âge de 83 ans (via THR).

Thorne, qui a également joué le personnage d’Ilsa dans les suites Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks et Ilsa the Tigress of Siberia, est décédée le 28 janvier après une bataille contre le cancer du pancréas.

Actrice, chanteuse et ministre ordonnée, Thorne est également apparue dans «Star Trek», Pinocchio (1971), Point of Terror (1971), Blood Sabbath (1972), Wanda, The Wicked Warden (1977), Hellhole (1985), House of Forbidden Secrets (2013) et House of the Witchdoctor (2013).

Thorne laisse dans le deuil son mari de longue date, Howard Maurer. Vous pouvez regarder une interview couvrant toute la carrière de Thorne et Maurer ci-dessous, qui a été filmée en 2018.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Thorne.