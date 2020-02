[R.I.P.] La star de Brian De Palma “ La fureur ”, la légende hollywoodienne Kirk Douglas est décédée

Nous avons appris la triste nouvelle ce soir que l’acteur légendaire Kirk Douglas, trois fois nominé aux Oscars et père de Michael Douglas, est décédé à l’âge de 103 ans.

Kirk Douglas est surtout connu pour ses rôles dans des films tels que Champion, The Bad and the Beautiful, Lust for Life et Spartacus, mais il a également fait quelques arrêts dans le monde de l’horreur.

En 1978, Douglas a joué dans The Fury de Brian De Palma, incarnant un ancien agent de la CIA qui utilise les talents d’un jeune médium pour aider à récupérer son fils télékinésique des terroristes.

Douglas a également joué dans le Dr Jekyll et M. Hyde de 1973, The Chosen de 1977 et Saturn 3 des années 1980, ainsi que dans l’épisode “Tales from the Crypt” de la saison 3 intitulé Yellow.

“C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans”, a écrit Michael Douglas sur Instagram. «Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait établissait une norme à laquelle nous aspirions tous. Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. »

Douglas a poursuivi: “La vie de Kirk était bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope de renom qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix sur la planète.”

Repose en paix, légende.