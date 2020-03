[R.I.P.] Le compositeur “The Exorcist” et “The Shining” Krzysztof Penderecki est décédé

Après une longue bataille contre la maladie, nous avons appris aujourd’hui que le compositeur polonais Krzysztof Penderecki est décédé à son domicile dans le sud de la Pologne. Il avait 86 ans.

Le travail de Krzysztof Penderecki lui a valu trois Grammy Awards tout au long de sa carrière, le plus récemment en 2017, et il a également été nominé pour deux Emmy Awards Primetime dans les années 1990.

Sur le front de l’horreur, plusieurs des compositions les plus étranges et les plus obsédantes de Penderecki ont été célèbres dans The Exorcist de William Friedkin et The Shining de Stanley Kubrick.

Le travail de Penderecki a également été présenté dans Wild at Heart, Inland Empire et «Twin Peaks» de David Lynch, ainsi que The People Under the Stars de Wes Craven et divers autres projets, notamment Twister, Children of Men, Shutter Island, «Black Mirror» et Ready Joueur un.

Penderecki laisse dans le deuil son épouse, Elzbieta, ses filles Beata et Dominika et son fils Lukasz.

