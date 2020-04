[R.I.P.] Le laser Dieter Star «The Human Centipede» est décédé

Le point culminant de Tom Six’s The Human Centipede est sans aucun doute la performance effrayante de l’acteur allemand Dieter Laser, qui a joué le diabolique Dr. Heiter et est ensuite revenu jouer le nouveau personnage Bill Boss dans The Human Centipede III. Malheureusement, nous avons appris la triste nouvelle via les canaux sociaux de l’acteur que Laser est décédé le 29 février 2020.

Laser a remporté le prix du meilleur acteur au Austin Fantastic Fest en 2009 pour sa performance dans The Human Centipede, qui a élevé la prémisse absurde en un film d’horreur terrifiant. Il a également remporté le prix Fright Meter du meilleur acteur en 2010. De nombreuses années auparavant, Laser avait remporté un prix du film allemand pour la meilleure performance d’un acteur dans un rôle principal pour John Glückstadt en 1975.

La biographie de l’acteur sur IMDb détaille sa carrière d’acteur: «Après 14 années passionnées sur scène et en tant que co-fondateur et membre du conseil d’administration du théâtre allemand le plus célèbre, le Schaubuehne à Berlin, il a décidé de devenir pigiste et a obtenu son premier travail pour le cinéma: le rôle-titre dans John Glueckstadt. Pour cette performance, il a remporté le German Film Award en or. Depuis lors, et en plus d’innombrables apparitions sur les scènes les plus importantes de l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et le Luxembourg, avec des parties comme Don Juan, Valmont, Peer Gynt, Macbeth, Captain Ahab etc. Dieter Laser a joué dans environ 65 films, parfois co – avec “Gods” comme Burt Lancaster, Julie Christie, Donald Sutherland, Glenn Close, John Malkovich etc. “

Laser a été vu récemment dans le film d’horreur de novembre 2017, et ses autres crédits de film incluent I Am the Other Woman (2006), Baltic Storm (2003), Big Girls Don’t Cry (2002), The Ogre (1996), Conversation avec la Bête (1996), The Man Inside (1990), Don Quichotte’s Children (1981), The Elixirs of the Devil (1976) et The Lost Honour of Katharina Blum (1975).

Dieter Laser avait 78 ans.

Le directeur de Human Centipede, Tom Six, a écrit sur Twitter aujourd’hui: «Je suis totalement choqué que Dieter soit décédé. Il était une force de la nature, un être humain unique et un acteur emblématique. Je suis tellement fière d’avoir créé la culture pop ensemble. J’aurais aimé pouvoir faire beaucoup plus de films. RIP mon ami, tu vivras éternellement à l’écran! »