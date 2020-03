[R.I.P.] «Vous êtes le prochain» et l’acteur de «Channel Zero» Nicholas Tucci est décédé

Nous avons appris la triste nouvelle aujourd’hui que l’acteur Nicholas Tucci, connu des fans d’horreur pour ses rôles dans You’re Next et “Channel Zero: The Dream Door”, est décédé à seulement 38 ans.

Le jeune acteur a joué Felix dans You’s Next et Jason dans deux épisodes de «The Dream Door». Il est également apparu dans le film slasher The Ranger de Undocumented en 2010 et en 2018.

Les autres crédits d’acteur de Tucci incluent Choose (2011), Chilling Visions: 5 Senses of Fear (2013), Faults (2014), «Daredevil» (2016), Long Lost (2018) et Myth (2019).

Il sera également vu dans les prochains films d’horreur Ten Minutes to Midnight et Come Home.

Le père de Nick, Alexander Tucci, a rendu hommage à son fils sur Facebook, écrivant:

«Le mardi 3 mars, Nick est décédé au Smilow Cancer Hospital de New Haven, Connecticut. Nick a choisi de garder sa maladie privée afin de pouvoir poursuivre ses rêves professionnels et artistiques aussi longtemps que possible. Au cours de la dernière année, il a pu auditionner, se rendre sur place et continuer le travail qu’il aimait tant. »

«À ceux d’entre vous dans les milieux du cinéma, de la télévision et du théâtre… merci d’avoir guidé, encouragé et soutenu Nick. À ceux d’entre vous qui ont apprécié le travail de Nick à l’écran et sur scène… merci de reconnaître son talent et d’apprécier ses efforts. À tous… merci pour votre cadeau d’amitié à mon fils. »

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Nicholas.