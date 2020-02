Rachael Ray a une fois fait face à sa principale crainte à ce sujet en ondes

L’icône culinaire Rachael Ray a créé un empire qui plait aux masses. Avec sa marque de style de vie, son talk-show et son menu d’émissions (pardonnez le jeu de mots) sur Food Network, Ray reste une favorite des fans pour son charme terre-à-terre et son personnage.

Bien qu’il soit l’une des célébrités les plus célèbres d’aujourd’hui, Ray opte toujours pour des vêtements décontractés plutôt que pour le glamour. Porter quelque chose de révélateur à distance causerait en fait de l’anxiété à Ray, mais un jour, elle a décidé d’affronter sa peur devant des millions de téléspectateurs.

Rachael Ray | John Lamparski / . pour NYCWFF

Aime rester décontracté

Même après tout son succès, Ray a toujours du mal à être sous les projecteurs et à faire le pompage requis qui va parfois avec. “Chaque fois que je mets des talons hauts et que je dois aller quelque part dans une robe, je me sens mal à l’aise”, a-t-elle déclaré à NPR en novembre. “Je ne suis pas censé être à la fête. Je ne veux pas que les gens regardent mon corps ou ce que j’ai choisi de porter ce jour-là. “

Toujours authentique et humble, Ray n’a pas besoin de haute couture. «Je me fiche de savoir qui a fabriqué mes chaussures. Je n’en ai tout simplement pas », a-t-elle dit. “Et donc je ne peux pas être quelque chose que je ne suis pas. C’est la vérité.”

La personnalité de la télévision a révélé qu’elle ira toujours pour confortable sur coiffé. “Même si j’ai cuisiné pour des caméras ou dans une cuisine industrielle pendant 12 heures par jour, je préfère rentrer à la maison et cuisiner avec mon pyjama et mes pantoufles plutôt que de dîner dans un bon restaurant”, a déclaré Ray, selon Mediaite.

Reconnaissant souvent sa famille pour ses valeurs traditionnelles, l’auteur d’un livre de cuisine conserve une leçon qu’elle a apprise de son grand-père. «Il y a beaucoup de choses dans la vie sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle et dont vous pleurerez. Certes, votre vanité ne devrait jamais être l’une d’entre elles, vous savez?

Un défi du designer ‘Dancing With The Stars’

Ray est une visionneuse passionnée de la série de téléréalité d’ABC Dancing With The Stars, bien qu’elle ne soit pas fan des costumes révélateurs que les danseurs doivent porter. En 2011, elle est allée jusqu’à dire à l’antenne qu’elle «ne serait pas prise morte» vêtue de l’une des tenues étriquées des concurrents.

Ses commentaires n’ont pas bien satisfait le créateur de costumes DWTS Randall Christensen, qui a écrit à Ray pour exprimer ses sentiments. “Avez-vous une idée de combien il est difficile de s’asseoir et de vous entendre parler de mon travail de cette façon”, a déclaré Christensen dans sa lettre, que Ray a lue en direct.

La star de Food Network s’est immédiatement excusée. “Je n’essayais jamais de vous offenser ni aucune des personnes formidables qui travaillent avec vous pour produire de si beaux costumes”, a déclaré Ray, expliquant que sa peur était due à ses propres problèmes d’image corporelle plutôt qu’à ses compétences en conception. “Je ne regarde pas sous la douche et je ne veux pas être aussi conscient de mon corps.”

Randall Christensen, créateur de costumes «Danser avec les étoiles» | Carol Kaelson / Walt Disney Television via .

Christensen voulait aller plus loin et demander à Ray d’essayer l’une de ses créations.Afin de faire face à ses peurs, elle l’a invité à l’émission.

Face à sa peur

Selon People, Ray a sauté d’un avion et a tenu un python géant lors de son talk-show, mais l’idée de porter une robe révélatrice est ce qui a vraiment terrifié le gourou culinaire. «C’est tellement intimidant. C’était plus de peau que je n’en montre à la plage. Je suis généralement la fille au long poncho », a déclaré Ray, selon le NY Daily News.

Christensen a sorti tous les arrêts pour la robe de Ray, qui a pris 65 heures à faire. La robe cramoisie contenait près de 12 000 cristaux Swarovski, où le créateur s’est assuré de créer une tenue «destinée à Rachael Ray et uniquement à Rachael Ray».

“La frange dynamise vos jambes et votre corps”, a expliqué Christensen. «Je l’ai regardée dans l’émission et elle s’amuse toujours un peu, se met à genoux, quelque chose – et je savais que si je mettais un peu de marge, elle voudrait bouger davantage.»

Rachael Ray | David M. Russell via NY Daily News

Ray a relevé le défi afin de garder sa résolution du nouvel an de faire face à ses peurs. Après quelques instants tremblants très apparents, Ray a enlevé sa robe blanche pour révéler la création de Christensen à l’air. «Je me sentais vraiment mal à l’aise. Vous vous sentez comme si vous montriez aux gens votre corps nu et glacé », a-t-elle déclaré, ajoutant une note positive. “J’ai aimé qu’ils construisent des seins dans la robe.”

Le courage de l’animateur de talk-show a fait de Christensen un fan. «Je suis tellement impressionné qu’elle soit arrivée», a-t-il déclaré. “Je pense qu’elle était tellement soulagée qu’elle a fini par le faire parce qu’elle adore le costume. Donnez-moi une chance de vous montrer – c’est un peu intimidant, mais pas aussi mauvais que vous le pensez. Cela vous donne de l’énergie lorsque vous en mettez un. »

Bien qu’il soit douteux que Ray commence à remplir son placard de vêtements de danse révélateurs, elle a prouvé qu’elle n’avait pas peur de relever un défi!