Rachel Bloom à la mort d’Adam Schlesinger, une «ex-petite amie folle»

La star de Crazy Ex-Girlfriend, Rachel Bloom, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour honorer son collègue auteur-compositeur Crazy Ex, Adam Schlesinger, décédé mercredi des complications d’un coronavirus.

Bloom a présenté ses condoléances avec une brève mais sincère publication sur Instagram: «J’ai tellement de choses à dire sur Adam Schlesinger que je suis complètement à court de mots. Il est irremplaçable. “

Schlesinger, qui a cofondé le groupe de power pop Fountains of Wayne et a également composé de la musique pour des films comme That Thing You Do !, a été hospitalisé au début du mois dans l’État de New York après avoir contracté le coronavirus. Il a été placé sur un ventilateur et sous sédation avant de finalement décéder.

Il a été producteur exécutif de musique sur la comédie musicale musicale The CW Crazy Ex-Girlfriend pendant les quatre saisons, et a écrit de nombreuses chansons originales de la série avec Bloom et Jack Dolgen. Il a remporté cinq nominations aux Emmy Awards pour son travail sur la série, y compris une victoire l’an dernier pour avoir co-écrit la chanson de la saison 4 «Les anti-dépresseurs ne sont pas un gros problème» avec Bloom et Dolgen.

La co-créatrice de Crazy Ex-Girlfriend, Aline Brosh McKenna, a également commémoré Schlesinger avec un long post sur Twitter: «Adam était si drôle, si gentil, si opiniâtre, si intelligent, si passionné. Nous avons travaillé ensemble et nous nous sommes mis d’accord et en désaccord et nous nous sommes réjouis et nous avons pleuré et célébré, et c’était très doux pour moi parce que je le connaissais depuis si longtemps. J’aime ce mec. J’adore tous les souvenirs. “