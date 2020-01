Rachel Bloom Comedy «Mother Mary» obtient une commande pilote à Pop TV

HISTOIRES CONNEXES

Le prochain projet dans le pipeline de Pop TV est tout simplement divin.

La câbleuse a ordonné de piloter Mother Mary, une comédie issue de la star de Crazy Ex-Girlfriend Rachel Bloom. Pop TV a annoncé le pilote lundi lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association à Pasadena, en Californie.

Décrite comme «une touche moderne sur l’une des histoires les plus célèbres jamais racontées», Mother Mary interprète Betsy Sodaro (Disjointed, Another Period) comme une version repensée de la Vierge Marie, comme le demande le spectacle: que se passerait-il si les plus irresponsables et les plus paresseux l’homme sur Terre était imprégné d’une conception immaculée?

En plus de la production exécutive du projet, Bloom apparaîtra dans le pilote en tant que Christa Anton, la mère de l’Antéchrist. Tony Hernandez (Living With Yourself) et Brooke Posch (Broad City) serviront également d’EP, tandis que Casey Feigh (Jimmy Kimmel Live!), Dan Gregor (How I Met Your Mother) et Sodaro accompagneront le pilote.

“L’accord de production global que nous avons avec le diable n’a pas porté ses fruits à ce jour, mais quand il a présenté cette émission avec Rachel Bloom attachée, nous ne pouvions tout simplement pas dire non”, a déclaré Justin Rosenblatt, vice-président exécutif de Pop TV d’origine. programmation et développement. “Nous pensons que Mother Mary est une comédie intelligente qui offre beaucoup de leçons de vie qui sont remplies de cœur grâce à une narration intelligente, transmise par le sens de l’humour hilarant et irrévérencieux de Betsy.”

Mother Mary existait auparavant en tant que série Web en 2016, que Gregor et Feigh ont également écrit et réalisé. Le pilote de Pop TV commencera le tournage en février.