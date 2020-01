Rachel Lindsay pense que Madison est un meilleur choix pour Peter Weber que Hannah Ann

L’ancienne star de “The Bachelor” et “The Bachelorette” Rachel Lindsay s’est récemment entretenue pour une interview sur “The Bachelor” saison 24, épisode 3. Elle avait beaucoup à dire sur la façon dont Weber gère la pression de l’émission et qui devrait obtenir la rose finale. Voici pourquoi Lindsay dit que Madison Prewett est un meilleur choix pour Weber que Hannah Ann Sluss.

Peter Weber a eu une semaine difficile

Peter Weber, le baccalauréat, sur Good Morning America | Paula Lobo / ABC via .

Rachel Lindsay a discuté de Peter Weber lors d’un podcast avec l’hôte

Juliet Litman. Pendant le podcast, Litman dit

Weber semble accablé d’être la star de “The Bachelor”. Selon elle,

il semble très troublé, et «son mouvement de prédilection est de danser ou de faire des histoires.»

Litman ne pense pas que Weber a ce qu’il faut pour résister

la pression d’être la star du spectacle. «Peter était tellement stressé cette semaine;

c’était vraiment drôle et mignon », a déclaré Litman. “Je ne comprends pas pourquoi il s’est embrassé

Alayah, parce qu’elle l’a tellement stressé. Je crains juste qu’il n’ait pas

une grande capacité de conflit, et je ne sais pas comment il va s’en sortir

les sept prochaines semaines. “

Rachel Lindsay est «agacée» par Peter Weber après l’épisode 3

Rachel Lindsay | Noel Vasquez / .

Lindsay a dit à Litman qu’elle était «ennuyée» par Weber parce qu’il

semblait incapable de prendre des décisions difficiles si tôt dans le processus. Elle dit qu’il

doit le rassembler:

Ce que tu pensais était mignon; J’étais vraiment ennuyé. Comprenez-le; c’est la troisième semaine. Si vous ne pouvez pas prendre ces décisions difficiles, comme venir de cette expérience… C’est facile, c’est amusant. Vous connaissez à peine ces gens. Je n’ai eu aucun problème à envoyer des gens chez eux au début. Mais une fois que ces sentiments sont impliqués, et que vous apprenez à connaître ces gens, et qu’aucun producteur ne vous dit qui est qui et leurs noms, c’est là que ça devient difficile.

Litman dit que Weber semble être amoureux de tout le monde

une façon. “Je suis juste surpris de voir à quel point il semble vraiment aimer tout le monde”,

Dit Litman. «Il aime clairement Madison le plus; il n’y a aucun doute là-bas. Il est

vient de tomber amoureux de Madison. Elle est très similaire, ce qui, je pense, ne serait pas de bon augure

pour eux à long terme en tant que couple. “

Pourquoi Rachel Lindsay dit que Madison Prewett est le meilleur choix pour Peter Weber

The Bachelor saison 24 distribution | ABC / Craig Sjodin

Weber semble attiré par les femmes confiantes et fougueuses, mais Lindsay croit

il devrait s’installer avec quelqu’un qui est un peu plus équilibré. Bien que le

la nature fougueuse pourrait être amusante au début, cela pourrait entraîner des chagrins

la route. “[Peter] pense qu’il veut une Hannah Ann ou une Hannah Brown [feisty

type], mais dans la vraie vie, vous voulez un Madison », a déclaré Lindsay.

Madison a un avantage sur les autres concurrents. Pour elle

premier rendez-vous individuel, Weber l’a emmenée à la cérémonie de renouvellement des vœux de ses parents. Cette

les a aidés à se connaître dans un cadre très intime et lors d’un événement

cela signifie beaucoup pour lui. “Je suppose que le truc de la famille les a vraiment liés, comme

quelqu’un qui s’intègre à sa famille si rapidement », a déclaré Litman.

Bien que Madison et Weber semblent bien s’entendre, il a également

semble distrait par les autres femmes. Lindsay convient avec Litman que Weber est

tomber pour presque tout le monde trop rapidement. Elle dit qu’il semble investir

lui-même émotionnellement dans ces relations trop tôt. «Avant le début de la saison,

J’ai dit que Peter allait tomber amoureux de cinq à sept femmes », a déclaré Lindsay. “Chaque

chaque fois qu’il va à un rendez-vous, il tombe amoureux. “

Lire la suite: Kaitlyn

Bristowe se sent «amer» envers un membre de la nation Bachelor

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!