‘Raconte-moi comment ça s’est passé’ annonce une série de concerts avec les protagonistes pour animer la quarantaine

En raison de la mise en quarantaine due au coronavirus qui a commencé samedi 14 mars en raison de “l’état d’alarme” décrété par le gouvernement, les citoyens doivent rester confinés chez eux pendant les deux prochaines semaines. Pour animer ces jours d’enfermement, les différentes chaînes de télévision misent sur la réalisation de diverses initiatives pour empêcher les Espagnols de s’ennuyer.

Pablo Rivero et Paloma Bloyd seront deux des acteurs qui participeront à cette initiative

TVE a décidé de renforcer son engagement d’information avec diverses newsletters tout au long de la journée qui seront diffusées sur La 1, mais elle n’a pas oublié la fiction et Le jeudi 19 mars sera diffusé, comme prévu, l’épisode spécial “Démantèlement de l’Alcantara”. Ce chapitre clôturera la 20e saison de ‘Cuéntame COMMENT C’EST ARRIVÉ’ et nous pourrons voir comment Antonio (Imanol Arias) et Mercedes (Ana Duato) vont en thérapie pour résoudre leurs différends.

Avant cette heure et pour animer les après-midi à la maison, TVE a annoncé sur le compte Twitter de la série que pendant les après-midi de cette troisième semaine de mars, certains des acteurs principaux et secondaires feront un direct de leurs comptes Instagram pour parler de fiction. Toutes les connexions seront établies à partir de 19h00 et mettront en vedette Carmen Climent (lundi 16), Pablo Rivero (mardi 17), Ana Arias (mercredi 18) et Paloma Bloyd avec Miguel Canalejo (jeudi 19).

Dis moi ???? En direct! La saison est sur le point de se terminer et nous fêtons avec les acteurs ???? Chaque jour à 19h00, vous pouvez profiter d’un spectacle en direct à partir des comptes Instagram de nos protagonistes ?????????? Ne soyez pas en retard! # CuéntameT20 #YoMeQuedoEnMiCasa pic.twitter.com/Nuo42e5CJa

– Raconte-moi comment ça s’est passé (@cuentametve) 16 mars 2020

Plus ‘Dis-moi’

Début mars, María Galiana a visité l’ensemble de «La résistance» pour parler de la série et des particularités de son personnage, Herminia, lorsqu’une nouvelle lui a échappé qui a beaucoup plu aux adeptes de «Cuéntame»: “Je ne sais pas s’il lui restera beaucoup, mais pour l’instant nous avons encore deux saisons”. Quelques heures plus tard, TVE a confirmé ces informations par une déclaration.

