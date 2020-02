Raconter l’histoire de la culture de la violence – / Film

Bombe n’était pas tout à fait aussi explosif que ses créateurs l’auraient espéré, atterrissant dans les salles de cinéma en décembre non pas avec fracas, mais avec plus d’un souffle d’air calme. Cependant, il y avait suffisamment de vent sous les voiles de Bombshell pour obtenir des étoiles Charlize Theron et Margot Robbie nominations intérimaires aux Oscars ainsi qu’une victoire coiffure et maquillage. Mais comme Jay Roachdramatique dirigée se prépare pour sa sortie vidéo à domicile, Theron et co-star Nicole Kidman parlent en coulisses de l’importance de raconter des histoires de harcèlement sexuel. Regardez le clip Bombshell exclusif au film ci-dessous.

Clip Bombshell exclusif

Bombshell est arrivé à l’apogée du mouvement Me Too secouant Hollywood, dans lequel des hommes violents au pouvoir ont finalement été réprimandés pour des années de harcèlement sexuel et d’agression. Mais Bombshell allait toujours être une entrée controversée dans le canon de Me Too – à la suite des histoires des experts conservateurs Gretchen Carlson et Megyn Kelly alors qu’ils exposaient le fondateur de Fox News, Roger Ailes, pour son histoire de harcèlement sexuel. Mais malgré les figures polarisantes au centre de Bombshell, les stars Kidman et Theron semblent croire totalement au message central du film.

“C’est, espérons-le, une métaphore de tant d’autres façons dont il y a du harcèlement sexuel et du détournement de pouvoir”, dit Kidman dans le clip du communiqué vidéo de Bombshell. «Il est vraiment difficile de dire aux gens quoi penser et quoi ressentir lorsque vous traitez avec l’art et la narration, car tout le monde traite les choses différemment. Mais sachez que ce que nous faisions essayait non seulement de raconter des histoires à ces femmes, mais de raconter l’histoire de quiconque a été victime d’abus et de détournement de pouvoir et ce que cela signifie et ce que cela signifie dans le monde en ce moment. »

«Aujourd’hui, nous regardons ces histoires et nous voyons à quel point elles sont universelles», a ajouté Theron. “Parce que nous en entendons plus parler.”

Bombshell arrive au numérique sur 25 février 2020 et sur Blu-ray et DVD 10 mars 2020. Voir les fonctionnalités spéciales qui seront disponibles sur les versions vidéo personnelles ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES BLU-RAY / DVD / NUMÉRIQUE

Documentaire en sept parties «No Easy Truths: The Making of Bombshell»

«Convergence: genèse du film» Featurette

«Quid Pro Quo: Charlize, Nicole, Margot, John» Featurette

«Dynamique humaine: le casting de l’ensemble» Featurette

Featurette «Briser le quatrième mur: conception visuelle»

«Layer by Layer: maquillage, coiffure et vêtements»

Featurette «Un ensemble de compétences unique: Jay Roach»

«Catalyseur de changement: Parting Thought» Featurette

