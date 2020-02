Radiographie du phénomène de la saison

Nous ne pouvions guère imaginer quand nous avons appris l’existence du projet, qui «L’île des tentations» allait devenir la révélation de la saison télévisée. Cinq couples, vingt célibataires et un environnement paradisiaque pour tester la fidélité et l’amour. C’est l’approche initiale de ce format qui est né aux États-Unis sous la marque «Temptation Island» et que Cuarzo Producciones a adapté avec succès dans notre pays. Un espace que Monica Naranjo a dirigé et qui est devenu le programme de prime time le plus fort sur les chaînes Mediaset.

Il fonctionne en termes d’audience linéaire, a une consommation différée très puissante et est l’un des formats les plus commentés de la télévision actuelle. Il est indéniable que nous sommes confrontés à l’un des grands succès de la saison télévisée et à l’une des grandes surprises de cette 2020. Et peu semblaient anticiper cette performance lors de la présentation du programme. Aujourd’hui, dans FormulaTV, nous dressons un large portrait de ce succès. Pourquoi cela a-t-il si bien fonctionné? Votre émission sur Telecinco a-t-elle vraiment été évoquée comme ça depuis le début? Quel type de public l’espace a-t-il? Comment s’est passé le phénomène dans les réseaux de réalité? Nous répondons à toutes ces questions dans la radiographie de «L’île aux tentations», le succès de l’année.

«L’île des tentations»

Combler l’écart de «GH Duo»

Peut-être, le poids que la réalité a eu sur le grill Mediaset n’aurait pas été le même si «GH Duo» avait été émis en janvier, comme prévu. Le groupe de communication a essuyé une fuite importante d’annonceurs dans la septième édition de «GH VIP» après le cas des allégations d’abus sexuels de Carlota Prado dans «GH Revolution». Il y avait des dizaines de marques qui ont décidé d’arrêter la publicité dans l’espace fin 2019 et donc, Mediaset a choisi de ne pas produire la deuxième édition de «GH Duo» qui devait ouvrir en 2020. Le danger de ne pas avoir de publicité était évident.

Le problème avec cette décision était le vide important que Telecinco était dans son grill depuis aujourd’hui, il y a trois nuits consacrées aux émissions de téléréalité à Mediaset. Pour lui, opté pour ‘The time of the discount’, une réunion de ‘GH VIP 7’ produite par une petite équipe (en supposant ainsi un coût de production inférieur), et il a été décidé de diffuser «L’île des tentations» à Cuatro et Telecinco. Ils ont ainsi pu conserver les trois soirées dédiées à la télé-réalité (mardi, jeudi et dimanche) et ces annonceurs perdus ont été récupérés car ils étaient dans «Le temps de la remise» et «L’île des tentations». Les marques n’ont eu aucun problème à être dans l’espace Zeppelin, à ne pas avoir la marque «GH» à leur nom, ce qui a surpris tout le monde mais a montré que dans cette controverse, ce que les marques ont toujours voulu faire Il a négligé l’emblème «GH».

«L’île des tentations»

La morbidité du spectateur, fondamentale

Eh bien, une fois la stratégie de diffusion choisie, l’espace a été libéré et a rapidement conquis les téléspectateurs. Pourquoi ça a marché? Il est indéniable que l’un des facteurs les plus importants a été que l’espace a suscité la morbidité des spectateurs. Nous avons rencontré un groupe de participants qui n’ont pas hésité à laisser libre cours à la passion, qui se sont montrés sans filtres ni complexes et qui nous ont donné des scènes torrides qui ont révolutionné le spectateur. Les complots amoureux et sexuels se sont développés rapidement et grâce à cela, il a été possible d’attraper le public dès la première minute. Ceux-ci n’ont pas eu à attendre d’innombrables livraisons pour vivre des “événements” dans l’espace.

Une édition puissante et ingénieuse

Cette exécution rapide d’événements dans l’espace s’est également produite grâce à l’édition; qui a été puissant, direct et ingénieux. L’équipe spatiale a pu très bien jouer, a compris ce que le spectateur recherchait mais a également joué avec lui, le laissant avec du miel sur les lèvres à de nombreuses reprises. Causant en lui qui a besoin de vouloir voir plus de livraisons. En outre, dans chacun d’eux, il y a eu des “jalons” qui ont provoqué de nouveaux complots. L’espace a eu une première édition dans laquelle ils n’ont cessé de développer de nouvelles histoires de jour en jour.

Monica Naranjo

Un casting sans complexes

De toute évidence, le casting de l’espace a été très bien sélectionné. Mediaset a compris que vous pouviez parier sur un groupe de concurrents inconnus et est-ce que bien que nous ayons trouvé des visages liés à “Big Brother”, “Premières dates” ou “Femmes et hommes et vice versa”, ceux-ci ne faisaient pas partie de l’univers Mediaset habituel, n’étaient pas des personnages. Et ce répit aux mêmes intrigues des émissions de télé-réalité et magacines de Telecinco a été un succès. Le spectateur s’est identifié plus rapidement à ces personnages et ceux-ci n’ont également eu aucun problème à s’exposer pleinement. Parce que le groupe de participants de «L’île des tentations» a démontré sa générosité. Ce sont des garçons et des filles qui n’ont eu aucun problème à jouer, à s’impliquer dans la dynamique de l’espace et à ne pas avoir de complexe devant les caméras du programme.

Monica Naranjo, à son meilleur

Un autre des grands succès de l’espace a sans aucun doute été Mónica Naranjo. La présentatrice a trouvé ce qui est peut-être son espace parfait. Leurs silences, regards et commentaires aux célibataires et aux couples sont tombés amoureux de tout le monde; mais aussi son empathie et son affection pour les couples et les célibataires. La chanteuse a joué un très bon rôle à la tête du programme. Nous avons rencontré un présentateur qui n’a pas été le protagoniste, qui Il est resté dans un rôle secondaire réussi, mais il a perdu des forces et a montré que son rôle dans la réalité est nécessaire. Naranjo a été l’hôtesse parfaite qui, à plus d’une occasion, a représenté, et très bien, le spectateur chez elle.

Réseaux sociaux, alliés dans «L’île des tentations»

Réseaux sociaux attentifs

La réalité a pu jouer de manière très réussie avec leurs réseaux sociaux. Il est indéniable que nous sommes confrontés à un format avec lequel il est facile de générer toutes sortes de mèmes et d’assemblages et, par conséquent, son équipe a profité de cette circonstance dès le premier instant. Son compte Twitter officiel n’a aucun complexe à faire ses propres mèmes et commentaires sur le contenu de l’espace. Le profil est porté d’un point de vue acide et amusant qui se connecte de manière très réussie avec le public potentiel de l’espace. La réalité est intégrée dans la chronologie des fans de «L’île des tentations» et finit par tweeter de la même manière décontractée et originale que nombre d’entre eux. Il n’est pas perçu comme un profil institutionnel ou trop sérieux.

Aussi, à partir de il est toujours en attente aujourd’hui et donc toutes les circonstances sont utilisées pour intégrer le contenu du programme avec ce qui se passe partout sur la planète. Une façon réussie de travailler sur Twitter qui est un succès. Preuve en sont les données relevées dans la livraison du 6 février (170 525 tweets sur la réalité, 54 000 auteurs uniques, 53 millions d’impressions, selon les données de Windward Communication). Un succès qui complète le pari puissant sur Instagram, réseau social dans lequel des réunions numériques sont organisées chaque semaine avec les participants de l’espace, profitant du fait qu’ils ne se rendent pas dans les espaces Mediaset pour commenter la réalité.

Le ‘Estefanía! c’est un phénomène social

«Estefanía!: Un phénomène social en Espagne

La preuve du grand succès et du phénomène qui s’est produit dans notre pays est jusqu’où «Estefanía!» est venu Christofer a crié dans le cinquième épisode pour découvrir l’infidélité de Fani avec Ruben. C’est devenu pratiquement un cri de guerre et c’est que depuis qu’il a été entendu pour la première fois, il n’y en a pas eu quelques-uns qui n’ont pas hésité à le crier dans les rues de leurs villes et villages du soi-disant “# EstefaníaChallenge”. Mais il y a plus, et cela a fait le saut vers d’autres espaces tels que ‘OT 2020’, les Goya Awards ou encore ‘El hormiguero’, en plus des récits de partis politiques tels que le Parti populaire.

Ce que cela signifie pour Mediaset

Au-delà de l’audience et du succès sur les réseaux sociaux, «L’île des tentations» a beaucoup plus contribué au groupe de communication. Il a montré qu’il est possible d’introduire de nouvelles marques de télé-réalité si cela est fait avec quelque chose de prudent, puissant et bien programmé; Votre public a pleinement confiance en vos nouveaux projets. D’autre part, il a repris confiance dans des espaces mettant en vedette des visages qui s’éloignent de son univers actuel de célébrités et enfin, cela a aidé à créer de nouveaux personnages pour le reste de la réalité. Christofer, Fani, Andrea, Rubén ou Ismael sont des exemples de visages qui intéressent désormais leurs magacines et autres émissions de téléréalité, mais aussi des magazines et autres médias.

«L’île des tentations»

Qui regarde le programme?

Une fois les clés du succès de l’espace analysées, il est temps de revoir les données d’audience spécifiques de l’espace. Nous le faisons grâce à un rapport spécialement préparé par Dos30 ‘pour FormulaTV. Jusqu’à l’émission du 4 février, l’espace s’accumuleEn moyenne 20,2% et 2 542 000 téléspectateurs dans toutes les diffusions diffusées mardi et jeudi sur Cuatro et Telecinco, respectivement, alors qu’en termes de fidélité, obtenir un haut 45,3%; prouvant qu’il accroche d’une manière notoire à ses spectateurs.

Quant à l’émission différée, elle se démarque également, étant le deuxième espace le plus consulté dans ce type de problème au cours du dernier mois (32,5% et 282 000), dépassé uniquement par «Néboa» (326 000 spectateurs). Malgré cela, il bat le Goya (32,9% et 230 000 spectateurs), «Dites-moi comment ça s’est passé (24,9% et 276 000 spectateurs) et« Vivez sans permission »(33,4% et 227 000). Quant au type d’audience qui suit l’espace, cela dévaste le jeune public de 13 à 24 ans (38,7%) et de 25 à 44 ans (30,3%), mais enregistre également de grandes données parmi le public de 4 à 12 ans (28,6%). Cela fonctionne moins bien chez les personnes de plus de 65 ans (14,4%) et de 45 à 64 ans (15,2%). L’espace fonctionne mieux chez les femmes (22,8%) que chez les hommes (17,1%) et chez les spectateurs dans les villes de 10 000 et 50 000 habitants (21,6%) et dans les endroits où vivent plus de 200 000 personnes (21, 3%) En ce qui concerne les classes sociales, il est plus performant dans la classe moyenne (21,8%).

.