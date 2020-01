Raekwon satisfait une envie avec son pack de trois “The Appetition”

La légende du clan Wu-Tang Raekwon commence l’année du bon pied en partageant son premier projet de 2020. Lorsqu’il a annoncé pour la première fois que The Appetition allait tomber en janvier, il a dit à ses fans de “manger”, mais à en juger par le nombre de pistes il est livré, nous supposons que ce n’est qu’une collation jusqu’à ce que nous nous régalions de ce qui va arriver.

L’offre à trois pistes reflète la longueur de 3 Joints récemment publié par Redman que Reggie Noble a livré il y a à peine six jours. Cependant, The Chef a un style qui lui est propre, et bien que The Appetition soit une offre brève, il a du punch. Cet EP montre l’évolution de l’icône du rap et prouve pourquoi il a pu poursuivre une carrière réussie avec les flux et reflux des époques hip hop et R&B.

Découvrez The Appetition de la légende de Staten Island et faites-nous savoir si vous vous sentez ce pack de trois par Raekwon.

Liste des pistes

1. Or massif

2. Chef It Up

3. Cuisine de coquillages

