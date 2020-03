Rafa Mateo, de ‘Qui veut épouser mon fils?’, Arrêté pour avoir agressé une danseuse dans une discothèque

Rafa Mateo a rencontré son frère Christopher dans l’émission “Qui veut épouser mon fils?”, deux garçons riches qui ont ensuite gardé contact avec la télévision. Samedi dernier, dans «Viva la vida», Diego Arrabal a donné des informations exclusives. Rafa Mateo avait été arrêté la nuit dernière pour avoir agressé une danseuse dans une boîte de nuit de Marbella.

Rafa Mateo aujourd’hui

Selon les informations du collaborateur, après l’agression, il a fui la police mais a réussi à l’arrêter et a été emmené au poste de police. Le programme a contacté Bruce, un employé de boîte de nuit qui était présent lors de l’incident et corroboré l’information. Donc, il a dit à Emma Garcia par téléphone que l’agression était un masque de club ordinaire et que tout est venu alors qu’elle discutait avec Rafa Mateo dans la garde-robe.

Après sans raison apparente, cela lui arriverait de l’agresser physiquement puis soi-disant un garçon qui était avec elle, qui lors de sa défense a également reçu un coup. Ce qui s’est passé ensuite, Diego Arrabal n’a pas obtenu beaucoup d’informations, car On ne sait pas combien de temps il est resté au poste de police ni la version de la personne impliquée, car il n’a pas prononcé.

Son passé avec justice

Dans ‘Save me deluxe’ en 2015, ils sont apparus autres charges et détentions Rafa Mateo a eu dans le passé comme vol avec violence, arnaque et deux parties à la police pour agression, entre autres. Des crimes que sa mère Maria Luisa n’a pas niés: “Rafa a eu tort à certaines occasions”, a-t-il avoué. Ils ne seraient pas les seuls problèmes, car il a également participé au programme en tant qu’invité et a expliqué comment après la mort de sa petite amie il y a des années, les gens ont commencé à le blâmer pour les faits, jusqu’à ce que son frère avoue le meurtre.

