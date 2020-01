Rafa pique avec Hugo dans ‘OT 2020’ et attise les rumeurs sur deux concurrents qui auraient couché ensemble

Les concurrents de «OT 2020» ne participent pas encore au concours depuis une semaine, mais ont déjà commencé à manquer des gens de l’extérieur, comme c’est le cas avec Rafa, qui s’est rendu au confessionnal pour lui dire que son ex-petite amie lui avait manqué. Après s’être défoulé, le Cordovan est retourné dans le salon, où il a reçu le soutien et l’affection de sa compagne Eva et s’est fondu dans un câlin sur le canapé.

Les voyant se serrer dans ses bras, Hugo s’approcha d’eux et commenta en plaisantant: “Oh, quels deux!”. Rafa et Eva ont continué à se soucier et n’ont pas remarqué le commentaire de leur partenaire. Cependant, Hugo a continué d’insister sur la proximité des triomphes et a dirigé la scène vers les autres compagnons qui étaient dans le salon de la maison de ‘OT 2020’.

Eli, Anaju et Ariadna ont alors remarqué la scène affectueuse et se sont exclamés: “Quels singes!”. Mais Rafa et Eva n’ont pas fait attention non plus. Cependant, il semble que Rafa n’ait pas apprécié ces commentaires, en particulier celui d’Hugo, qui a fait remarquer aux autres qu’il étreignait le Galicien, et il a donc avoué dans l’une des salles de répétition de Gèrard, Jesús Rendón, Anaju et Anne: “J’aime vraiment les boules”.

“Cela peut blesser un étranger”

Rafa a expliqué à ses coéquipiers pourquoi le commentaire d’Hugo l’avait tellement dérangé: “Cela peut blesser un étranger.” Peut-être que Rafa faisait référence à son ex-petite amie, qui pense que cela pourrait le déranger de le voir si affectueux avec une autre fille. Le Cordoba était encore très en colère et Il a largué une bombe: “Je suis sincère et je respecte les gens à l’extérieur”. Jésus a continué à répandre les rumeurs en disant qu’il y avait “une personne de l’extérieur” qui se sentait “désolée” parce que deux concurrents avaient couché ensemble la nuit précédente. Aucun d’entre eux n’a précisé qui c’était, bien que les hypothèses pointent vers Hugo.

