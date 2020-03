Rafa Romera sera le sixième expulsé, selon les utilisateurs de FormulaTV

Une semaine de plus, l’un des concurrents de ‘OT 2020’ devra dire au revoir à l’Académie au regard triste de ses coéquipiers. Selon les utilisateurs de FormulaTV, le triomphe qui partira au gala 7 sera Rafa Romera, qui cumule 63,6% des suffrages, un chiffre bien supérieur aux pourcentages de Bruno (22,7%) et Hugo (13,6%).

Rafa Romera sera le sixième expulsé de ‘OT 2020’, selon les utilisateurs de FormulaTV

Rafa serait donc expulsé lors de sa deuxième nomination, puisqu’il a été sauvé par le public lors du Gala 3 avant Eli. Les Canaries sont sortis avec 92% des voix, réalisant ainsi le pourcentage d’expulsion le plus élevé de cette édition. De son côté, Bruno serait sauvé avec celle de sa deuxième expulsion, qui a eu lieu au cours des semaines consécutives, puisque lors du Gala précédent il n’a pas abandonné le talent musical car le public a préféré jeter Anne.

Pour Hugo, ce serait sa première nomination et, selon les utilisateurs de FormulaTV, il n’aurait pas à s’inquiéter de quitter l’Académie. car il accumule le plus faible pourcentage de votes. Ce n’est pas un fait étrange, car Cordoue est toujours sur la liste des trois favoris du public et dans le Gala 3, il a obtenu ce poste et le privilège qu’il avait jumelé: sauver quelqu’un de la nomination. Le concours a ensuite choisi de traverser la piste et de sécuriser quelques semaines de plus dans le concours.

Ariadna et Edurne, invités du Gala 7

Comme dans tous les Galas, deux artistes visiteront l’ensemble de «OT 2020» pour interpréter certaines de leurs chansons. A cette occasion, ce seront Ariadna, expulsée pour la première fois de l’édition, et Edurne, qui a participé à ‘OT 2005’, où elle a réussi à être la sixième finaliste. Les deux présenteront leurs nouveaux singles. Ariadna va chanter son premier single, “Al santo mal”; tandis que le juge «Got Talent» présentera son cinquième album.

