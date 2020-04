Rafe Spall essaie d’adopter dans Apple TV + Comedy – / Film

Apple TV + s’essaye à la comédie britannique avec sa nouvelle série avec Black Mirror alums Rafe Spall et Esther Smith. En essayant vient de l’écrivain Andy Wolton (The Coopers vs the Rest) et est dirigé par Jim O’Hanlon (Catastrophe), ce dernier se sent comme une grande influence sur la comédie d’adoption. Regardez la bande-annonce de Trying ci-dessous.

Essayer la bande-annonce

Spall et Smith sont les vedettes de Trying as Jason et Nikki, un charmant couple britannique qui se tourne vers l’adoption après avoir eu des difficultés à concevoir et qui est en passe d’être approuvé pour adoption par un conseiller (Imelda Staunton), passez en revue vos défis liés à la variété du jardin, vos liens et votre famille et vos amis dysfonctionnels. Dans la bande-annonce, Jason et Nikki ont mis leur relation à l’épreuve en essayant de prouver qu’ils peuvent être de bons parents, mais malgré le sujet qui donne à réfléchir de la série, Trying semble tout gérer avec une main légère.

Essayer semble pouvoir combler le trou de la comédie britannique à vis sans fin que le compatriote britannique Catastrophe a laissé derrière lui, ce qui convient étant donné que le directeur de Catastrophe, Jim O’Hanlon, est derrière la caméra. Essayer vient d’Apple TV + de BBC Studios et se composera de huit épisodes, chacun d’une durée de 30 minutes.

Voici le synopsis de Trying:

Tout ce que Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall) veulent, c’est un bébé, mais c’est la seule chose qu’ils ne peuvent tout simplement pas avoir. Comment vont-ils remplir les 50 prochaines années s’ils ne peuvent pas fonder une famille? Ils sont déjà passés par les Sopranos en un week-end. Après avoir écarté toutes les autres options, Nikki et Jason décident d’adopter et sont confrontés à un monde de nouveaux défis déconcertants. Avec leurs amis dysfonctionnels, leur famille de vis-à-vis et leurs vies chaotiques, le panel d’adoption conviendra-t-il qu’ils sont prêts à être parents?

Co-vedette Imelda Staunton, Ophelia Lovibond et Oliver Chris, lauréate du BAFTA Award, et écrite par Andy Wolton, Trying est une nouvelle série de comédie d’Apple TV + et de BBC Studios sur un couple de 30 personnes et leurs amis apprenant à grandir, à s’installer et à trouver quelqu’un à aimer.

Essayer des premières sur Apple TV + sur 1 mai 2020.

