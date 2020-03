Rafi Gavron, Marshawn Lynch et Lena Waithe – HITC

Le casting de l’épisode 1 de la saison 3 de Westworld accueille de nouveaux ajouts formidables.

Les années soixante-dix n’ont pas manqué d’efforts de science-fiction emblématiques.

Au cours de la décennie, le public a été invité à assister à des scènes comme Alien, Silent Running, Close Encounters of the Third Kind, Soylent Green, Solaris et, bien sûr, la naissance de Star Wars.

Cependant, en discutant de la production de genre de l’époque, il y a eu une tendresse croissante pour Westworld de Michael Crichton. Donc, quand il a été annoncé que Jonathan Nolan et Lisa Joy l’apporteraient sur le petit écran avec la permission de HBO, il y avait beaucoup de battage médiatique.

Il est finalement arrivé en 2016 et a servi de compagnon révolutionnaire et imaginatif au film original, s’appuyant sur ses idées tout en l’amenant dans le nouveau siècle avec intelligence et passion.

Le nombre de vues a été impressionnant et a contribué à faciliter une nouvelle saison, et maintenant, nous sommes tous en train de nous presser les dents dans le troisième lot d’épisodes. Compte tenu de l’accueil des critiques et du public, il n’est pas surprenant de voir que le spectacle est plus étoilé que jamais, avec une multitude de nouveaux ajouts formidables.

Westworld Saison 3 Episode 1 Cast

Comme le souligne IMDb, les membres de la distribution de Westworld saison 3 épisode 1 sont répertoriés ci-dessous:

Evan Rachel Wood en tant que Dolores Abernathy

Thandie Newton en tant que Maeve Millay

Jeffrey Wright comme Bernard Lowe

Tessa Thompson comme Charlotte Hale

Aaron Paul comme Caleb Nichols

Ed Harris en homme en noir

Tommy Flanagan en tant que Martin Connells

Lena Waithe comme Ash

Marshawn Lynch en tant que Giggles

Rafi Gavron comme Roderick

Russell Wong comme Brompton

Wayne Pére comme thérapeute

Michael Filipowich comme Joe

Payman Maadi comme Elliot

Charmin Lee en tant que Joanna

Bien sûr, certains d’entre eux ne seront que trop familiers, alors prenons un moment pour mettre en lumière certains des nouveaux arrivants passionnants…

Coup de projecteur sur Rafi Gavron

Dans le rôle de Roderick dans l’épisode 1 de la saison 3, nous avons Rafi Gavron.

Le public l’a peut-être récemment vu jouer Aarfy dans la série télévisée 2019 Catch-22, mais il a également participé à d’autres projets télévisés tels que Counterpart (il a joué Edgar), Homecoming (Rainey), Bones (Benny Pence), From Dusk Till Dawn: La série (Pablo), la vie inattendue (Bobby ‘Bug’ Guthrie), 24 (Hamid Al-Zarian) et plus encore.

S’il y a des fans du méga-hit A Star is Born de Bradley Cooper en 2018, il convient de noter qu’il a joué Rez Gavron, le manager antagoniste et rusé d’Ally.

Les autres rôles au cinéma incluent Tracers (Dylan), Snitch (Jason Collins) et The Cold Light of Day (Josh).

Rafi Gavron assiste à la première de «Catch-22» à Hulu le 07 mai 2019 à Hollywood, en Californie.

Westworld: Marshawn Lynch en tant que Giggles

Ici pour la saison, Marshawn Lynch devrait devenir un favori des fans en tant que Giggles.

Avant tout, il est connu comme un porteur de ballon des Seattle Seahawks de la NFL. Ce n’est pas tout le sport pour ce multi-talent de 33 ans!

Selon IMDb, il est apparu pour la première fois sur les écrans du film de 2013 Matt’s Chance (il a joué Massive Goon) avec Edward Furlong.

Avance rapide jusqu’en 2014 et il est apparu dans quelques épisodes de la série de comédie sportive The League aux côtés de Mark Duplass et Nick Kroll, apparaissant plus tard dans un épisode de Brooklyn Nine-Nine et Same Energy en 2017.

(L-R) Marshawn Lynch et Thandie Newton assistent à la première de la saison 3 de Los Angeles de la série dramatique HBO “Westworld” au TCL Chinese Theatre le 05 mars 2020 à Hollywood, en Californie.

Lena Waithe rejoint le mix

La scénariste, productrice et actrice Lena Waithe est également une habituée de la nouvelle saison, abordant le rôle d’Ash.

En se concentrant sur son travail à l’écran, les fans la connaîtront aussi bien que Denise sur la série à succès Master of None avec Aziz Ansari, alors qu’elle a également joué dans des personnages comme The Healing Powers of Dude (Lord Dingwall), Dear White People (P. Ninny) , Transparent (Jane) et l’imaginaire blockbuster de Steven Spielberg en 2018, Ready Player One (Aech / Helen).

Plus récemment, ses talents d’écrivain nous ont donné le film Queen & Slim et des séries comme Boomerang et The Chi.

