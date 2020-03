Rage Against the Machine repousse les dates aux États-Unis et au Canada

▲ Dans un communiqué, le groupe assure: la sécurité et la santé de ceux qui assistent à nos concerts sont de la plus haute importance.Photo .

Notimex et Europa Press

Journal La Jornada

Samedi 14 mars 2020, p. 5

Le groupe de rap metal Rage Against the Machine a suspendu certaines dates de sa tournée aux États-Unis et au Canada comme mesure de santé en raison de l’épidémie de coronavirus; De même, il a annoncé qu’il rembourserait les billets.

Le groupe l’a rendu public dans un communiqué, dans lequel il rapporte que les dates du 26 mars au 20 mai sont reportées; Ils visiteraient le Texas, Las Cruces, l’Arizona, Vancouver, le Kansas et Chicago, entre autres villes.

La sécurité et la santé de ceux qui assistent à nos spectacles sont de la plus haute importance pour nous, assure le document dans lequel il n’est pas fait mention d’autres dates de la tournée programmée.

Jusqu’à présent, ils n’ont pas annoncé d’annulation des événements prévus après le 20 mai. Jusqu’à présent, le groupe apparaîtra en septembre dans certains pays européens, comme la France, l’Australie, l’Allemagne et l’Irlande, où la plupart des billets sont épuisés.

Enfin, ils ont partagé que les billets déjà achetés serviront pour les nouvelles dates: tous les billets achetés peuvent être utilisés pour des spectacles nouvellement programmés.

Non seulement Rage Against the Machine a annulé des émissions.

La musique, en pause

Sans surprise, il est moins déroutant et douloureux de voir comment toute l’activité de la musique live dans le monde s’arrête brusquement en raison de l’expansion du Covid-19.

En Espagne, le mois de mars est déjà considéré comme perdu en raison du report de tous les concerts et de la fermeture des théâtres jusqu’à au moins la dernière semaine du mois.

Dans le reste de la planète, la situation est la même et au cours de cette semaine, les tournées, entre autres, de Pearl Jam, Madonna, My Chemical Romance, The Who, Santana, Kenny Chesney ou Billie Eilish ont été reportées. KISS, pour le moment, a cessé de faire des rencontres avec ses fans.

Escalade mondiale

C’est une cascade sans fin qui s’est également tenue ces dernières heures avant les éditions Argentine et Chili du festival de Lollapalooza, qui devait être dirigé par Guns n ‘Roses.

En ce qui concerne les grands festivals, il y a quelques jours French Tomorrowland, Ultra Music à Miami, South by Southwest à Austin et Coachella en Californie ont été reportés. C’est une tendance transversale dans le monde et va sûrement augmenter.

Billboard assure que le plus grand promoteur de la planète, Live Nation, travaille déjà à reporter toutes leurs tournées sur tous les marchés. La cérémonie d’entrée pour la promotion du Rock and Roll Hall of Fame de cette année à Cleveland a même été reportée et les cinémas de Broadway temporairement fermés.

Il reste à voir si d’ici avril l’activité pourra reprendre peu à peu ou si des mesures préventives doivent être poursuivies pour lutter contre Covid-19.

