‘Ragnarok’ Saison 2: Statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

Après une première saison réussie, les fans de la série norvégienne Ragnarok espèrent une deuxième saison. Nous attendons toujours la confirmation que Netflix a renouvelé la série, mais j’espère que nous en apprendrons bientôt plus sur l’avenir de Ragnarok. Il y a de fortes chances que la série soit renouvelée, comme nous l’avons vu ci-dessous, ainsi que le moment où nous pouvons nous attendre à une date de sortie pour la deuxième saison.

Ragnarok est une série dramatique norvégienne Netflix originale créée par Adam Price et produite par SAM Productions. The Original n’est que la deuxième série norvégienne complète de Netflix et ressemble déjà à l’un des drames les plus populaires de la région.

Netflix a-t-il renouvelé Ragnarok pour une deuxième saison?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 06/02/2020)

Au moment d’écrire ces lignes, Ragnarok était sur Netflix depuis un peu moins d’une semaine, il est donc encore trop tôt pour que Netflix confirme l’avenir du drame nordique. Nous avons de grands espoirs pour Ragnarok, qui semble avoir déjà gagné un fidèle fan sur les réseaux sociaux.

RENOUVELER RAGNAROK, @netflix

C’EST ÇA. C’EST LE TWEET.

NOUS MÉRITONS UNE DEUXIÈME SAISON DÈS QUE POSSIBLE #RagnarokNetflix #Ragnarok pic.twitter.com/TsSDSIR0yl

– cristian (@triallsofapollo) 1 février 2020

La bande-annonce de Ragnarok compte jusqu’à présent 3,7 millions de visites sur YouTube, ce qui est un nombre incroyable pour un original nordique ou tout autre original d’ailleurs.

Selon les informations fournies par Statista, il y a plus de 750 000 abonnés Netflix en Norvège. Ragnarok n’est que le deuxième original norvégien complet de Netflix, nous nous attendons donc à ce que le nombre d’audience dans la nation scandinave soit très élevé. Si vous incluez les autres pays de la région (Danemark, Finlande, Islande, Suède), cela porte le nombre total d’abonnés à environ 4 millions. Ces chiffres sont importants, car Ragnarok pourrait être regardé par des millions d’abonnés au cours du premier mois.

Nous sommes certains d’apprendre l’avenir de la série dans un mois ou deux.

Que puis-je faire pour faire renouveler Ragnarok?

Si vous êtes un fan de Ragnarok et que vous espérez une deuxième saison, vous pouvez faire beaucoup pour que cela se produise. Revoir la série si vous l’avez appréciée est un excellent début, tout en recommandant Ragnarok à vos amis et à votre famille avec un abonnement Netflix. Allez sur les réseaux sociaux pour tweeter et retweeter votre soutien aux séries afin que les autres utilisateurs en ligne découvrent l’original.

incorporant la mythologie nordique au changement climatique et au capitalisme, ainsi que des assassinats inhumains de militants écologistes qui se produisent partout dans le monde – le tout dans le premier épisode ??? STREAM RAGNAROK SUR NETFLIX #RagnarokNetflix

-. ☁️ (@mochiiibyuns) 31 janvier 2020

L’histoire nécessite-t-elle une deuxième saison?

Absolument. À l’apogée de la première saison, Magne a finalement affronté le géant Vidar, le chef de la famille Jutul. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, Magne pouvait faire appel au pouvoir de Thor et invoqua un énorme éclair pour se frapper lui-même et Vidar. Ce qui aurait pu tuer Magne semble l’avoir laissé inconscient mais le sort de Vidar n’a pas encore été révélé.

Magne devra probablement combattre les Jutuls restants, malgré le fait que Fjor veuille être une meilleure personne. La famille Jutul est les seuls géants que nous avons vus jusqu’à présent, mais si la mort de Vidar a un impact énorme sur leur race, alors nous pouvons nous attendre à voir quelques géants de plus et potentiellement d’autres dieux apparaître. Le jeune guerrier découvre toujours ses pouvoirs et nous pouvons nous attendre à ce qu’il devienne encore plus fort.

Laurits s’est avéré être un farceur, laissant fortement entendre qu’il est en fait l’incarnation de Loki. S’il veut gagner des pouvoirs dans la deuxième saison, nous pouvons nous attendre à voir toutes sortes de chaos s’ensuivre. Dans la mythologie nordique, Loki est reconnu comme le «Dieu filou» malgré le fait qu’il soit un géant. Il pourrait y avoir un conflit potentiel entre Magne et Laurits si son véritable héritage était révélé.

Date de sortie de la saison 2 de Ragnarok

Toute date de sortie dépend entièrement du renouvellement de la série, mais si nous supposons que cela se produit, les abonnés attendront probablement jusqu’en 2021 pour la sortie de la saison 2.

Une tonne d’efforts a été consacrée à la production de Ragnarok, et pour capturer cette magie une deuxième fois, SAM Productions aura besoin de beaucoup de temps pour produire une deuxième saison.

Seriez-vous intéressé à voir une deuxième saison de Ragnarok? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!