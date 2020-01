Rah Oprah Winfrey a allégué que Russell Simmons l’avait forcée à ne pas faire de documentaire

Oprah Winfrey

Winfrey a révélé qu’elle avait été “pressée” par Simmons de se retirer de son rôle de productrice du documentaire #metoo.

Oprah Winfrey a allégué que Russell Simmons avait tenté de l’empêcher de produire un prochain documentaire sur le mouvement #metoo.

Bien que les chiffres clés impliqués dans le projet Apple TV + n’aient pas encore été annoncés, il mettra en vedette l’ancien employé de Def Jam, Drew Dixon, qui a déclaré au New York Times en 2017 que l’entrepreneur et responsable du dossier Simmons l’avait violée en 1995

Oprah était liée au projet depuis un certain temps, mais plus tôt ce mois-ci, elle a révélé qu’elle se retirait du journal car “il est devenu clair que les cinéastes et moi ne sommes pas alignés sur cette vision créative”.

Dans une nouvelle conversation avec Fox News, le magnat des médias a révélé qu’elle avait été “pressée” par Simmons de se retirer de son rôle de productrice exécutive du projet, intitulé “On the Record”.

“Il s’est approché plusieurs fois et a essayé de me mettre la pression”, a-t-il confirmé. Un porte-parole a déclaré à Fox que son départ n’avait rien à voir avec Simmons.

Russell Simmons a nié les accusations de Dixon et a publiquement exhorté Winfrey à se retirer du projet, partageant un appel passionné sur sa page Instagram.

«Cher OPRAH, vous avez été une lumière brillante pour ma famille et ma communauté. Contribuer tellement à ma vie que je ne peux pas en inclure une fraction dans ce blog », a écrit Simmons le mois dernier. “J’ai passé et réussi neuf tests de détection de mensonge de 3 heures … Je suis coupable d’exploiter, de soutenir et de créer la bande sonore d’une société extrêmement inégale, mais je n’ai jamais été violent ou imposé à quiconque.”

Le rappeur 50 Cent a également attiré l’attention sur le nouveau spectacle, accusant Winfrey de “juste poursuivre les hommes noirs” avec le projet.

chargement …

Lien source