Rah Oprah Winfrey souffre d’une chute sur scène

Oprah Winfrey

La magnat des médias a trébuché lors de l’arrêt de Los Angeles lors de sa tournée «Oprah 2020 Vision: Your Life on Focus».

Oprah Winfrey est tombée sur scène lors de l’arrêt de Los Angeles lors de sa tournée «Oprah 2020’s Vision: Your Life on Focus» samedi.

La magnat des médias est en tournée aux États-Unis avec son spectacle et, lors de son avant-dernier événement au Forum en Californie, tout en parlant de bien-être et d’équilibre, et de ce que cela signifie pour elle, la star a subi une chute malheureuse.

“Le bien-être pour moi signifie que tout est en équilibre, et l’équilibre ne signifie pas que tout est toujours le même ou en paix”, dit-il dans une vidéo capturée et publiée sur Twitter, avant de faire un pas et de tomber par terre.

“Mauvaises chaussures”, a-t-il ajouté en plaisantant.

Heureusement, la star de «The Color Purple» ne semble pas avoir été blessée, et le spectacle pieds nus a continué à éviter une répétition de l’incident.

Pendant le spectacle, la chanteuse et actrice Jennifer Lopez est également montée sur scène, où elle a avoué qu’elle était “un peu triste” après avoir été rejetée aux Oscars 2020 pour son rôle célèbre dans le film à succès “Hustlers”.