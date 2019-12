"Rainbow Six Siege" reçoit une refonte de l'équipe de développement

Ubisoft a annoncé cette semaine que l'équipe de développement derrière Rainbow Six Siege devient un peu remanié, mais c'est en fait une bonne chose. Le jeu est actuellement sur la bonne voie pour avoir un plan sur dix ans, avec la société prête à rassembler 100 opérateurs avant qu'ils aient terminé et décident de passer à autre chose. Pour certains membres de l'équipe, ce moment est déjà venu, car certains membres clés de l'équipe de base sont en voie de transition. Ces membres iront sur d'autres projets chez Ubisoft tandis que la nouvelle équipe continuera à travailler sur Rainbow Six Siege.

La société a monté une vidéo expliquant tout aux fans au cas où ils ne seraient pas sûrs de ce qui se passait. Mais la version courte est que le jeu est toujours produit avec de nouveaux contenus, juste avec différents membres à la barre. Nous verrons si cela a un impact sur le jeu, mais vu que le studio semble déjà avoir des plans pour la cinquième année verrouillés et les dévoilera probablement en février, nous supposons que les joueurs verront peu de changement.

[intégré] https://www.youtube.com/watch?v=pZDI_bEyJU8 [/ intégré]

