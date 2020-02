Ralf Little est-il marié? Apprenez à connaître le nouveau Death in Paradise DI! – HITC

Ralf Little est devenu le nouveau DI sur l’île fictive des Caraïbes de Saint Marie après avoir remplacé Jack Mooney dans Death in Paradise.

The One Show est le programme de soirée préféré de tous, diffusé à 19 h chaque soir de semaine sur BBC One.

Une variété d’invités ornent souvent le canapé The One Show. Al Pacino, Lulu et Louis Tomlinson sont déjà tous apparus dans l’émission en 2020.

Interviewé par Alex Jones et Matt Baker, Shyko Amos – Officier AKA Ruby Patterson – et Ralf Little étaient invités au One Show le mercredi 5 février 2020.

À première vue, les téléspectateurs ont hâte de voir Ralf Little dans Death in Paradise 2020.

The One Show: Ralf Little était sur Death in Paradise avant

La nouvelle était déjà parue, mais comme annoncé à nouveau sur The One Show (mercredi 5 février 2020), Ralf Little incarne le nouveau détective sur Death in Paradise.

Ralf devrait jouer DI Neville Parker dans la neuvième série de l’émission de la BBC. Il remplace DI Jack Mooney joué par Ardal O’Hanlon.

Étonnamment, ce n’est pas la première fois qu’il apparaît dans Death in Paradise. En 2013, Ralf a précédemment joué dans la série en tant que personnage nommé Will Teague.

Twitter réagit au nouveau rôle de Ralf

D’après l’apparence de Twitter, les téléspectateurs de The One Show étaient extrêmement heureux que Ralf rejoigne le Cast of Death in Paradise pour la série 9.

L’un d’eux a écrit: “En aucune façon, Johnny de deux pintes ne sera le nouveau détective de la mort au paradis, je regarde.”

Bien que d’autres n’aient pas été impressionnés par The One Show et aient déclaré: “N’auriez-vous pas pu interviewer le nouveau détective sur Death in Paradise après l’épisode de demain soir, vous venez de ruiner mon jeudi soir.”

Ralf Little est-il marié?

S’adressant à The Big Issue en 2017, Ralf a admis qu’à l’adolescence, il n’avait pas eu la meilleure des chances avec les filles: «J’étais le petit gars drôle qui faisait rire les filles, puis ils demandaient si je pouvais les installer avec mes copains plus grands et plus beaux. “

Aujourd’hui, les choses sont très différentes pour les deux pintes de Lager et un acteur Packet of Crisps. Ralf est fiancé à un dramaturge et scénariste américain.

Ralf s’est mis à genoux en septembre 2018. Et heureusement pour lui, la bague de fiançailles était complètement libre. Son fiancé, Lindsey Ferrentino, 31 ans, souhaitait avoir la bague de mariage de sa grand-mère si elle devait se fiancer. S’adressant à The Mirror, Ralf a déclaré: “J’ai eu un résultat total avec l’anneau!”

Ralf Little apparaît sur Death in Paradise de l’épisode 5 qui sera diffusé le jeudi 6 février à 21 h sur BBC One.

