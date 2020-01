Ralph Lauren Corp. s’excuse auprès de la fraternité noire après avoir utilisé leurs symboles sur un pantalon à 334 $

La société a qualifié cela de «négligence».



Les organisations grecques noires ne jouent pas avec leurs lettres et symboles. Récemment, Boosie Badazz a essuyé des tirs après avoir été repéré et avoir porté un sweat-shirt Kappa Alpha Psi. Le rappeur ne pensait pas que c’était un gros problème et a déclaré qu’il avait ramassé la chemise parce qu’il pensait qu’il aurait fière allure. Cependant, Kappas a suffisamment fait pression sur Boosie pour qu’il présente des excuses officielles pour ne pas savoir à quel point l’organisation est importante pour ses membres.

La marque de mode Ralph Lauren envoie également des excuses publiques à Phi Beta Sigma Fraternity Inc. après avoir utilisé les lettres et les symboles de l’organisation sur une paire de pantalons à 334 $. La fraternité, qui aurait été fondée à l’université Howard, historiquement noire, s’est plainte que la Ralph Lauren Corporation tentait de “tirer profit de la culture noire”.

Une pétition Change.org a même été lancée, appelant la société à s’excuser publiquement – et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Selon NBC News, un porte-parole de Ralph Lauren a affirmé que l’utilisation des symboles de Phi Beta Sigma était une erreur. “L’utilisation de ces symboles sur nos produits a été un oubli pour lequel nous nous excusons profondément”, a déclaré la porte-parole. “Nous prenons immédiatement des mesures pour retirer le produit de nos canaux de vente. Bien que nous ayons mis en place un processus d’examen rigoureux pour toutes nos conceptions, cela nous a incités à procéder à un nouvel examen de nos protocoles pour garantir que cela ne se reproduise plus. “

Elle a ajouté: “En tant que marque américaine avec plus de 50 ans d’héritage, Ralph Lauren est inspirée par de nombreuses facettes de la culture américaine. Dans ce cadre, nous nous engageons fermement à une utilisation respectueuse et appropriée de toutes les icônes et insignes culturels.” La société affirme également avoir contacté la fraternité.

