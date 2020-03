Ramona Singer taquine la saison 12 de ‘RHONY’ et affirme que Bethenny Frankel avait FOMO

Ramona Singer est de retour pour la saison 12 de The Real Housewives of New York City. La star de Bravo est la seule femme au foyer qui est apparue à toutes les saisons de la série avec une pomme. La saison à venir sera très différente car Bethenny Frankel ne sera pas présentée après avoir quitté avant le début de la production. La chanteuse a taquiné que les autres filles pouvaient briller davantage sans le fondateur de Skinnygirl dans le casting. Elle a également affirmé que Frankel avait un FOMO majeur.

Bethenny Frankel et Ramona Singer dans leurs photos promotionnelles «RHONY» pour la saison 11 | Banque de photos Rodolfo Martinez / Bravo / NBCU via .

Avant la première, Singer a fait le tour de la presse et a parlé de RHONY. L’amateur de vin a indiqué que les fans de cette saison pourraient approfondir les craintes et les faiblesses des stars.

“Je pense que ce qui est intéressant cette saison, a dit quelqu’un, décrivez-le et, en ce moment, le mot pour le décrire est, c’est une saison très unique”, a déclaré Singer à Entertainment Tonight. “Nous nous montrons d’une manière différente, nous allons plus loin et exposons nos peurs et nos faiblesses, et les gens peuvent comprendre cela, parce que personne n’a une vie parfaite. Personne n’a une vie parfaite. Et si quelqu’un dit que oui, il ment. Donc, je pense que les fans vont se rapporter à ça, et ils seront, genre, tu sais quoi? Je m’identifie à cela. “

Ramona Singer parle de Bethenny Frankel

Frankel a quitté RHONY avant la saison 12 et Singer a déclaré que les dames pouvaient enfin être elles-mêmes.

“Même si Bethenny est un personnage très fort, elle est bien reçue par les téléspectateurs, par nous, elle est fondamentalement – nous marchons tous sur des œufs autour d’elle”, a révélé Singer. «Nous ne pouvions pas vraiment être nous-mêmes. C’est une si grande personnalité, elle a en quelque sorte pris le contrôle de la pièce. Il ne nous restait plus d’air. Et je pense que cette saison, les fans seront surpris de voir un côté différent de la plupart d’entre nous. Et écoutez, nous avons encore nos arguments, nous nous battons toujours, mais il y a un lien qui est différent. Il y a quelque chose de si spécial et d’unique. Tres unique.”

La chanteuse est la reine de l’ombre subtile et elle n’est pas allée sans jeter un peu vers Frankel. Bien que la fondatrice de Skinngirl ait affirmé qu’elle ne pense pas trop aux femmes au foyer, Singer a exposé un autre ensemble de faits.

“Quand nous filmions, elle appelait tout le temps. Elle dirait: «Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que faites-vous? C’est comme si elle nous appelait sans arrêt pour découvrir la saleté lors de nos voyages de groupe. Je ne sais pas. FOMO, la peur de passer à côté, je suppose. Je peux comprendre que lorsque vous faites partie de quelque chose, vous savez, c’est difficile de se déconnecter », a révélé Singer.

Taglines de la saison 12 de «RHONY»

Chaque saison, les stars RHONY ont changé leurs slogans qui résument leur voyage tout au long de la saison. Avant la première, Bravo a publié la nouvelle séquence d’ouverture avec les nouveaux slogans pour chacune des femmes au foyer.

Dorinda Medley: “Je n’ai pas toujours raison, mais je ne me trompe jamais.”

Sonja Morgan: “Je ne suis l’accessoire de personne, je suis toute la marque de style de vie.”

Ramona Singer: “Je n’ai pas besoin de trouver l’amour, je m’aime.”

Leah McSweeney: “Je peux couler comme un papillon, mais je pique comme un b ****.”

Tinsley Mortimer: “La vie n’est pas un conte de fées, mais j’espère que la mienne est l’exception.”

Luann de Lesseps: “Levez le rideau, baissez les lumières, je suis au centre de ma vie.”

The Real Housewives of New York City sera présentée le 2 avril à 21 h. ET sur Bravo.