Randall et Kevin devraient-ils combattre les fans inquiets? Les pièces du puzzle sont juste devant nous

La rupture entre Kevin (Justin Hartley) et Randall (Sterling K. Brown) inquiète les fans depuis que This Is Us a révélé que les frères Pearson ne parlaient pas lors de la finale de l’automne de la saison 4. Étant donné que le détail a été présenté à l’occasion du 40e anniversaire des Big Three, il est probable que nous découvrirons ce qui se passe lors de la première de This Is Us Season 5. Maintenant, avec quatre épisodes restants au cours de la quatrième saison, les téléspectateurs commencent à se demander à quel point ils devraient être préoccupés par la querelle de Randall et Kevin. Et bien que nous regardions le déroulement de l’histoire, il semble que le résultat final nous regarde en face.

[Spoiler alert: This Is Us Season 4, Episode 14.]

«This Is Us» crée des tensions entre Randall et Kevin

Comme mentionné, le combat entre Kevin et Randall est introduit dans la finale d’automne de This Is Us Season 4. L’épisode, intitulé “So Long, Marianne”, comprenait une séquence flash-forward fixée à neuf mois dans le futur de la fête de Thanksgiving actuelle.

Rebecca (Mandy Moore), qui connaît des failles dans sa mémoire, arrive au chalet de la famille Pearson pour célébrer l’anniversaire de ses enfants. Kevin, Kate (Chrissy Metz) et Miguel (Jon Huertas) sont tous présents. Cependant, Randall est manquant. Alors naturellement, Rebecca pose des questions sur son fils. “Nous ne parlons pas, tu te souviens?” Dit Kevin.

Pour les prochains épisodes, This Is Us ne touche pas à la ligne alarmante concernant Kevin et Randall. Mais dans l’épisode du 18 février, intitulé «The Cabin», la série NBC crée une certaine tension entre les deux frères alors que la vérité commence à apparaître.

À ce stade de la saison, Kevin est le seul à ne pas connaître le diagnostic de déficience cognitive légère de Rebecca. Mais quand Randall laisse accidentellement échapper qu’il s’est arrêté à Los Angeles – qui était pour le rendez-vous neurologue de Rebecca – Kevin presse son frère.

Justin Hartley comme Kevin et Sterling K. Brown comme Randall dans ‘This Is Us’ | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Randall et Kate parlent à Kevin du diagnostic de leur mère. Puis, quand Kevin dit qu’il veut trouver un spécialiste, Randall admet qu’ils ont déjà franchi les premières étapes. Réalisant qu’il est le dernier à le savoir, Kevin prend la fuite. Il est blessé par Randall, Rebecca et la décision de Kate de le laisser hors de la boucle.

Plus tard, Randall brise la glace en convainquant ses frères et sœurs de déterrer la capsule temporelle créée par les Pearson lorsqu’ils étaient enfants. Une fois mis au jour, les fans voient que Randall a placé une pièce manquante du puzzle du portrait de famille à l’intérieur de la capsule. Et quand Kate demande ce qui a poussé son frère à décider de la pièce du puzzle, Randall répond: “Je ne l’ai pas fait.”

En fait, la pièce du puzzle était l’idée de Kevin. Quand ils étaient enfants, Randall avait du mal à choisir quoi placer à l’intérieur. Son anxiété a pris le dessus et il a voulu abandonner. Ensuite, Kevin est intervenu et a choisi la pièce pour son frère.

Dans le présent, Randall admet qu’il a lutté avec son anxiété et Beth (Susan Kelechi Watson) lui a dit de voir un thérapeute. “Peut-être que tu devrais,” suggère Kevin. Et encore une fois, la capacité de Kevin à sortir Randall de ses épisodes est mise en évidence.

Justin Hartley dit que les fans de «This Is Us» devraient s’inquiéter pour Kevin et Randall

Le 4 février, Entertainment Tonight a publié une interview avec Hartley. L’acteur a parlé de la querelle de Randall et Kevin dans This Is Us Season 4. Cependant, ses commentaires ne vous calmeront pas exactement.

“C’est grand”, a déclaré Hartley. Il a ensuite précisé: “Non, c’est grand, gros.”

Il a ensuite ajouté que le combat entre les frères Pearson n’était pas seulement un malentendu. Au contraire, cela approfondit qui sont Randall et Kevin en tant que personnes.

“Je pense que c’est une philosophie”, a déclaré Harltey. “C’est comme,” C’est ainsi que vous gérez votre vie et c’est ainsi que vous gérez les choses et c’est ce que vous pensez. Je gère mon entreprise différemment “, et ils ne peuvent tout simplement pas [see eye to eye]. “

Il a poursuivi: «Celui-ci est réel. Ce n’est pas comme si nous allions discuter de quelque chose. Il s’agit de deux hommes, deux frères chacun prenant position qui suggèrent que s’ils ne se plient pas, l’autre ne sera pas dans leur vie. Je veux dire, c’est un gros problème. Ça leur donne juste… c’est un gros problème. »

Sterling K. Brown laisse entendre que Kevin et Randall iront bien à l’avenir

Pendant ce temps, lors d’une conversation avec People le 18 février, Brown a confirmé que les fans trouveraient le scénario de Kevin et Randall “déchirant”, en particulier en raison de la nature favorable de leur relation.

“Il y a une harmonie à venir des frères et sœurs, de ces deux frères”, a déclaré Brown. “Mais c’est ce qui rend d’autant plus déchirant le fait que vous savez qu’ils ne se parlent pas dans l’année.”

Cela dit, l’acteur a partagé qu’il y avait encore «de bons moments à venir» dans les prochains épisodes. Cependant, la querelle «se jouera en quelque sorte pendant la finale de la saison».

Mais même avec la faille qui menace les fans de This Is Us alors que la quatrième saison approche de son cap de 18 épisodes, Brown a rappelé aux téléspectateurs que nous avions aperçu un avenir lointain. Il est donc probable que Kevin et Randall soient capables de réparer tout ce qui a été brisé par le 40e anniversaire des Big Three. Il a dit:

Nous savons que dans le futur ultime, nous sommes chez Kevin quand nous voyons Rebecca et nous voyons le fils de Kevin, donc nous savons que, même s’il va y avoir des temps difficiles à venir, cette famille, quoi qu’il arrive à l’avenir, retrouve son chemin vers une un autre. Au cours du spectacle, vous verrez la lumière et l’obscurité, mais vous finirez toujours dans la lumière, toujours.

