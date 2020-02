Randall et Kevin ne parlent pas et c’est plus préjudiciable que ne le pensent les fans

Le mardi 11 février, la saison 4 de This Is Us poursuit sa trilogie Big Three avec l’épisode de Kate (Chrissy Metz), mais il semble que Randall (Sterling K.Brown) et Kevin (Justin Hartley) continueront de faire avancer leurs intrigues. Dans l’épisode, intitulé «Un enfer d’une semaine: troisième partie», les frères et sœurs Pearson actuels se dirigent vers la cabine familiale pour se soutenir mutuellement dans leurs difficultés personnelles. Les choses vont également empirer, car la rupture entre Kevin et Randall est censée commencer lorsque les Sad Three se réunissent. Et récemment, Hartley a révélé pourquoi Kevin et Randall ne parlant pas dans This Is Us est beaucoup plus important que ce que certains fans avaient prévu auparavant.

La raison pour laquelle les fans de «This Is Us» sont préoccupés par Randall et Kevin

La rupture entre Randall et Kevin a été introduite pour la première fois dans la finale d’automne de This Is Us Season 4. Tout au long de l’épisode, les fans ont vu la perte de mémoire de Rebecca (Mandy Moore) prendre le devant de la scène, créant un flash-forward auquel personne ne s’attendait. Mais à la fin de l’épisode, les téléspectateurs ont appris que la plupart des scènes de Rebecca ont eu lieu neuf mois après Thanksgiving à l’heure actuelle – le jour de Rebecca, Randall et le 40e anniversaire de Kevin.

Dans l’éclair, Rebecca a été reconduite dans une cabine par la police. Kate, Kevin et Miguel (Jon Huertas) attendaient la matriarche Pearson, inquiets de savoir où elle se trouvait. Cependant, Randall était introuvable, malgré son rassemblement pour la célébration de l’anniversaire des Big Three.

“Kevin, Randall est-il encore là?”, Demanda Rebecca. Kate, Kevin et Miguel se figèrent instantanément sur leurs traces, semblant incroyablement mal à l’aise.

“Non maman, Randall ne vient pas. Nous ne parlons pas, tu te souviens? »Répondit Kevin.

Justin Hartley dit que la fracture entre Randall et Kevin est «grande»

Justin Hartley dans le rôle de Kevin, Sterling K. Brown dans le rôle de Randall dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Le 4 février, Hartley s’est entretenu avec Entertainment Tonight et a révélé que les fans de This Is Us devraient être très inquiets de la relation entre Kevin et Randall.

“C’est gros. Non, c’est grand, gros », a déclaré Hartley à propos de Kevin et Randall ne parlant pas.

L’acteur a ensuite expliqué le cœur de la faille de Randall et Kevin, laissant entendre que cela allait plus loin qu’un simple argument.

“C’est plus qu’un malentendu”, a déclaré Hartley. «Je pense que c’est une philosophie. C’est comme: «C’est ainsi que vous gérez votre vie et c’est ainsi que vous gérez les choses et c’est ce que vous pensez. Je gère mon entreprise différemment “, et ils ne peuvent tout simplement pas [see eye to eye]. “

Il a poursuivi: «Celui-ci est réel. Ce n’est pas comme si nous allions discuter de quelque chose. Il s’agit de deux hommes, deux frères prenant chacun une position qui suggèrent que s’ils ne se plient pas, l’autre ne sera pas dans leur vie. Je veux dire, c’est un gros problème. Ça leur donne juste… c’est un gros problème. »

Maintenant, il semble que le drame entre Kevin et Randall se poursuivra pendant un certain temps. Hartley a confirmé que l’équipe de This Is Us filme toujours des scènes menant au 40e anniversaire flashforward.

“Nous tournons toujours ça. Nous racontons toujours cette histoire. [This] semaine, nous commençons à y entrer », a déclaré Hartley.

Sterling K. Brown fait allusion à Kevin et Randall trouvera la résolution

Malgré les remarques inquiétantes de Hartley sur Kevin et Randall dans This Is Us Season 4, il semble probable que les frères Pearson aient finalement abandonné leur argument. Comme les fans l’ont déjà vu dans le flash-forward de la saison 3, ils sont toujours dans la vie de l’autre.

Pendant ce temps, en parlant avec The Wrap, Brown a décrit la nature de la relation de Kevin et Randall.

“La tension entre Kevin et Randall, c’est une relation où ils s’aiment profondément”, a déclaré Brown. “Mais vous voyez à travers l’histoire, comme, ils se réunissent et ils se séparent, ensemble, à part, ensemble, à part.”

L’acteur a également confirmé que Kevin et Randall ont finalement écrasé leur querelle pour – à tout le moins – faire face aux complications de santé de leur mère.

“Nous savons que lorsque nous arriverons dans un avenir lointain, nous serons chez Kevin, non?”, A déclaré Brown. «Nous savons donc qu’ils finissent par se retrouver. Et je sais que la façon dont ils gèrent la maladie de leur mère fait partie des raisons pour lesquelles il y a des frictions. Et c’est tout ce que je peux dire à ce sujet. “

