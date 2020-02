Randall Park qualifie la série «WandaVision» d’Elizabeth Olsen de «stupéfiante»

Randall Park a récemment commenté la reprise de son rôle Ant-Man and the Wasp dans la prochaine série WandaVision d’Elizabeth Olsen.

Randall Park est actuellement l’un des rares acteurs à jouer à la fois dans l’univers cinématographique Marvel et dans l’univers étendu DC. Il s’avère que Randall Park est également apparu dans Ant-Man and the Wasp et Aquaman la même année. Dans Ant-Man and the Wasp, Randall Park a joué l’agent du FBI Jimmy Woo.

À J23 l’été dernier, il a été annoncé que Randall Park allait reprendre son rôle de Jimmy Woo dans la série WandaVision d’Elizabeth Olsen. Sur la base de la brève quantité de séquences WandaVision que nous avons vues jusqu’à présent, il semble que la série ne ressemblera à rien de ce que nous avons jamais vu de Marvel Studios. Dans une récente interview sur Build, Randall Park a expliqué à quel point WandaVision d’Elizabeth Olsen serait différente:

“C’est un spectacle là-bas. Je reprends mon rôle de Jimmy Woo que j’ai joué dans Ant-Man and the Wasp. Je vais à Atlanta demain pour lire un tableau. Je ne peux pas en dire trop, mais c’est un spectacle incroyable … très différent. “

Randall Park a également abordé la façon dont il s’est de nouveau impliqué avec Marvel Studios pour WandaVision:

«J’ai eu une réunion à Marvel, juste une sorte de chose générale pour parler de l’endroit où j’en étais et où ils en étaient. Je me disais: ‘Ouais, j’adorerais ramener Jimmy Woo s’il en avait l’occasion. “Et puis, comme une semaine plus tard, ils ont dit:” Hé, reviens, nous voulons te parler de cette émission. “Et je me suis dit:” Génial. “”

Voici le synopsis officiel de WandaVision d’Elizabeth Olsen:

«WandaVision» de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble.

Réalisé par Matt Shakman avec Jac Schaeffer comme scénariste en chef, WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme The Vision, Teyonah Parris comme Monica Rambeau, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Randall Park comme agent Jimmy Woo et Kathryn Hahn dans un rôle non divulgué.

WandaVision sera présenté en exclusivité sur Disney Plus en décembre 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur WandaVision d’Elizabeth Olsen et le reste de l’univers cinématographique Marvel!

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.