“Rap God” d’Eminem atteint 1 milliard de vues sur Youtube

Eminem ajoute sur le boîtier du trophée.



Le clip “Rap God” d’Eminem a officiellement atteint la barre du milliard de vues sur YouTube, marquant ainsi une nouvelle étape monumentale pour le catalogue des vétérans de Detroit.

Le clip, sorti pour la première fois en novembre 2013, a servi de teaser au désormais multi-platine Marshall Mathers LP 2. Réalisé par Rich Lee, la vidéo présentait une esthétique des années 80 qui parodiait le personnage de Max Headroom alors qu’Em assiégeait le titre de son Piste.

En préparation de ce jalon. Eminem a lancé le site www.rapgod.eminem.com afin de prendre en compte les vues qui atteindraient la marque. “Rap God” est maintenant la troisième vidéo d’Eminem à atteindre un milliard de vues, rejoignant la compagnie de sa coupe “Not Afraid” et de la chanson “Love The Way You Lie”, assistée par Rihanna, qui se rapproche de 2 milliards ces jours-ci.

La seule autre chanson de rap à avoir 1 milliard de vues ou plus est “See Yu Again” de Wiz Khalifa et Charlie Puth, qui compte 4,4 milliards de vues.

Il continue de se révéler être une forte performance pour Em cette année alors que le jalon rejoint d’autres réalisations déjà réalisées en 2020 alors que sa chute Music To Be Murdered By surprise est devenue son 10e album consécutif n ° 1. De plus, Eminem a réclamé une chance au rachat quand il a surpris tout le monde avec une performance de son “Lose Yourself” chez OScar cette année pour commémorer la victoire de la piste pour la meilleure chanson orignale pour 8 milles en 2003.

.