Rapide et facile! Apprenez à faire de la crème dépilatoire à la maison (avec 2 ingrédients)

Sans aucun doute, nous détestons tous les poils, surtout lorsqu’ils sortent plus vite que d’habitude et super épais, cependant, avec cette crème dépilatoire maison, vos cheveux prendront du temps à pousser et ils seront également beaucoup plus fins la prochaine fois.

4 février 2020

Faites cette crème dépilatoire avec seulement 2 ingrédients!

Pour enlever vos poils de la racine, vous n’aurez besoin que de ces deux ingrédients super bon marché et très faciles à obtenir.

Ingrédients:

2 tasses de sucre

3 cuillères à café de jus de citron

3 cuillères à café d’eau

Étapes pour le préparer:

Ajoutez tous les ingrédients avec les portions spécifiées dans une casserole.

Vous devez placer la casserole à feu moyen et remuer constamment jusqu’à ébullition.

Quand il est au point d’ébullition, vous devez l’abaisser plus de flamme, jusqu’à ce que sa texture soit très similaire à celle des crèmes d’épilation commerciales.

Lorsque vous remarquez que sa couleur commence à changer en or, il sera temps d’éteindre complètement le feu. Ne laissez jamais votre mixage avoir un ton trop sombre, car de cette façon il ne fonctionnera pas.

Attendez qu’il refroidisse au point que vous puissiez le poser sur votre peau. Il ne devrait pas être trop chaud car vous pourriez vous brûler, ou trop froid car cela pourrait devenir trop dur et cela ne fonctionnerait plus. Laissez-le chaud.