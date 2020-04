Rappel de Jake Gyllenhaal lorsque Heath Ledger a refusé de faire une blague gay “Brokeback Mountain” aux Oscars

Pour des milliers d’acteurs et de présentateurs de télévision, parler lors d’une cérémonie des Oscars peut être un moment de grand honneur et de fierté. Tout au long de l’histoire, nous avons vu défiler sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles à tous, ou presque tous nos acteurs préférés. Cependant, il y en a un qui ne pourrait jamais y aller et la raison vous fera l’aimer plus que jamais. Pour leurs performances à Brokeback Mountain, Jake Gyllenhaal et Heath Ledger ont été invités à monter sur scène pour faire une blague sur l’histoire gay du film. Quelque chose que Ledger a rejeté parce que pour lui, cette histoire d’amour n’est pas un sujet de plaisanterie.

C’est ce que raconte Jake Gyllenhaal dans une interview pour le magazine Another Man, où il a révélé que lui et la co-vedette Heath Ledger avaient été contactés pour contribuer au monologue d’ouverture. et narguer la romance du film d’Ang Lee 2005. Dans l’interview et honnêtement, Gyllenhaal avoue qu’il était ouvert à l’idée, mais s’est souvenu quand Ledger a rejeté l’offre parce qu’il “refusait” de faire des blagues au détriment de l’histoire d’amour du film.

“Je veux dire, je me souviens qu’ils voulaient faire une ouverture pour les Academy Awards cette année-là et en faire une blague à ce sujet”, a déclaré Gyllenhaal aux médias. “Et Heath a refusé. À l’époque, je me disais: “Oh, d’accord … peu importe.” J’ai pensé: «tout est pour le plaisir». Et Heath a dit: «Ce n’est pas une blague pour moi, je ne veux pas en faire une blague.»

“C’est ce que j’aimais chez Heath”, a-t-il ajouté, selon People. “Je ne plaisantais jamais. Quelqu’un voulait faire une blague sur l’histoire ou autre chose et dire: «Non. Il s’agit d’amour. C’est ça, mec. Non ‘». L’acteur a déclaré qu’il était “absolument” d’accord que la décision de Ledger était “intelligente” avec le recul.

Alors que Gyllenhaal et Ledger ont reçu une nomination pour le film, ils ont tous deux fini par rentrer chez eux les mains vides. Le film a cependant récolté des trophées pour le meilleur réalisateur, le meilleur scénario adapté et la meilleure partition originale.

Gyllenhaal a réfléchi davantage sur le film, qu’il a dit qu’il ne peut toujours pas voir toutes ces années plus tard, et que son héritage est bien plus important que sa contribution au projet. Gyllenhaal a récemment mentionné Ledger aux BAFTA Awards 2018 tout en honorant Ang Lee, notant que le défunt acteur «Il aurait aimé assister à tous les changements incroyables qui ont été affectés dans la communauté LGBT au cours des années qui ont suivi». L’acteur a ajouté: “Je serais fier de savoir qu’il a joué un petit rôle dans tout.”