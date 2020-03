“Rappelez-vous les exclusivités que vous avez faites à mes frais”

Dans la nuit du mardi 10 mars, «Survivors: Nobody’s Land» a atteint son troisième gala de l’édition, dans lequel Sofía Suescun et Gloria Camila coïncidaient à nouveau. Après avoir tenu plusieurs différends sur le plateau depuis la première de la réalité, les deux ont maintenu une attitude cordiale une grande partie du gala, acceptant même à certains moments, jusqu’à ce que la paix s’est finalement rompue après la publication d’une vidéo dans laquelle Cristian Suescun et José Antonio Avilés ont discuté des deux et les ont comparés.

Gloria Camila et Sofía Suescun discutent dans «Survivors: Nobody’s Land»

“Il a commencé tôt à imiter Gloria, il a envie …”, a critiqué Aviles de Sofia, se référant au tatouage d’un palmier que le vainqueur de «Survivors», comme Gloria, aurait fait après être passé par la réalité. “Il l’a fait parce qu’il a gagné cette réalité. Allez-vous vraiment comparer ma sœur à Gloria?”, S’est interrogé Cristian, avant de s’assurer que “ma sœur n’est issue d’aucune saga”. “Ma sœur vient d’en bas et a été guérie. Le truc avec Gloria, c’est qu’elle a joué à la loterie avec Rocío Jurado”, a conclu le candidat, en pleine dispute, après quoi ils ont pu commenter l’épisode sur le plateau. “Je comprends la défense de mon frère parce qu’il souffre pour moi et il le défendra jusqu’à la fin”, a déclaré Sofia, après quoi il a souligné qu ‘”il est clair que Gloria vient d’une famille célèbre et a eu de la chance”.

“Nous sommes deux personnes très différentes et je travaille petit à petit, mais c’est tout. En fin de compte, j’ai grandi à la télévision à cause de mes triomphes“, a conclu Suescun, avant que Carlos Sobera ne donne la parole à la deuxième référence de la vidéo.” Chaque jour, je rends grâce pour la famille dont je viens. A propos de ce que tu as gagné ou pas gagné, j’ai aussi fait un concours, je suis allé le plus loin possible et je suis très fier “, a expliqué Gloria, avant de reprocher à Sofia que “Je dois vous rappeler les exclusivités et interviews que vous avez faites à nos frais”. “Comme vous dans” See you again “, que vous avez également parlé de moi”, a contre-attaqué Suescun, à laquelle Camila a défendu “ils m’interrogent sur un de vos sujets et je réponds”, quelque chose que Sofia a souligné qu’elle a également C’est arrivé.

“Avec la façon dont nous avons bien passé la nuit …”

“Vous avez fait quatre-vingt mille couvertures en parlant de nous. En fait, vous avez fait une couverture avec votre garçon que vous vous mariez et le titre est ‘Gloria Camila’, pas votre mariage “, lui a reproché Gloria.” Il suffit de parler de nous et de nous laisser tranquilles “, a insisté Camila. “Il est impossible que vous le parliez sur un ton blanc que tout le monde applaudit, et quand je le fais, vous le jetez sur mon visage”, a protesté Sofia, soulignant que “nous parlons tous”. vous avez vu à la télévision ou dans une interview parlant de vous ou de votre petit ami “, a expliqué Gloria sans ambages, à quoi Suescun se souvenait encore de son passage à” A bientôt “. “C’est dommage, avec la façon dont nous avons bien passé la nuit avec deux accords”, a alors déclaré Sobera., joker, mettant fin au différend.

.