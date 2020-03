Rappeurs et musiciens rejetés par Insurance Co. alors que COVID-19 annule ses tournées

D’autres émissions sont annulées à la suite de la pandémie de coronavirus, mais les compagnies d’assurance ne couvrent pas ce type de réclamations.



L’impact immédiat du Coronavirus sur l’économie a été grave et il semble être particulièrement dur pour les artistes et les artistes en tournée. Selon TMZ, les nombreuses annulations de tournées et de spectacles à la suite du Coronavirus ne sont pas couvertes par les compagnies d’assurance et de nombreux rappeurs, chanteurs et musiciens dans leur ensemble sont durement touchés par cela.

De nombreux gestionnaires éminents ont déclaré au site des tabloïds qu’il était déjà impossible de réserver des émissions au cours des dernières semaines, mais après que Trump a exhorté les gens à ne pas être dans une foule de plus de 10 personnes, cela semble empirer. Maintenant, comme nous l’avons tous entendu, plusieurs artistes ont été contraints d’annuler ou de reporter des dates de tournée et ceux qui ont débranché les dates prévues sont maintenant rejetés par les compagnies d’assurance.

Les pandémies précédentes, comme le SRAS et le H1N1, avaient plusieurs compagnies d’assurance révisant leurs plans pour exclure les pandémies de la couverture. Même ceux qui n’incluent pas de langage d’exclusion refusent de nombreux artistes et managers à propos du dernier virus. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ces tournées. La mise en scène, l’éclairage, le personnel, etc. sont des dépenses coûteuses qui doivent être couvertes. Apparemment, beaucoup d’artistes et leurs managers se battent contre les compagnies d’assurance pour couvrir les coups financiers dus au virus.

Bien que TMZ n’ait répertorié aucun des actes, Moneybagg Yo a frappé Twitter au cours du week-end pour révéler que ses poches ressentent les effets du coronavirus.

