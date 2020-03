Rapport: Charlamagne Tha God peut quitter «The Breakfast Club»

Charlamagne Tha God pense à un plan de sortie.

Selon la page six, la personnalité de la radio envisagerait de quitter l’émission matinale de Power 105.1 “The Breakfast Club” à l’expiration de son contrat à la fin de l’année.

Charlamagne, qui a fondé l’émission en 2010, aurait «beaucoup d’autres accords potentiels dans l’air». «Il aime travailler pour [Power 105.1 parent company] iHeartRadio, mais il envisage son prochain déménagement », explique un initié.

Il a récemment parlé de quitter le spectacle, qu’il co-anime avec Angela Yee et DJ Envy. “Mon contrat est en vigueur en décembre, donc je n’aurai pas à le faire”, at-il déclaré lors d’une interview avec NeNe Leakes au début du mois. Il a également admis qu’il avait «quitté mentalement» l’émission «beaucoup récemment».

Bien que son contrat expire en décembre, il n’a pas encore pris sa décision. “Il n’est pas sûr de ce qu’il va faire”, ajoute l’initié. “Il y a beaucoup de transactions potentielles dans l’air, et il veut juste garder ses options ouvertes et penser de manière stratégique.”

Mis à part “The Breakfast Club”, Charlamagne a organisé une émission hebdomadaire sur MTV2 intitulée “Uncommon Sense Live” et a écrit deux livres, Black Privilege 2017: l’opportunité se présente à ceux qui l’ont créé et Shook One 2018: l’anxiété qui joue des tours avec moi. Il mène également régulièrement ses propres interviews individuelles sur sa chaîne YouTube avec des artistes tels que Kanye West, Meek Mill, Ed Sheeran et Gucci Mane.