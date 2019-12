Rapport: Frank Ocean et Travis Scott à la tête de Coachella

Nouvelles de Coachella

Coachella a peut-être trouvé ses têtes d'affiche.

Frank Ocean et Travis Scott occuperaient la tête d'affiche du festival de l'année prochaine, selon Nous hebdomadaire. Ils seront également rejoints par Rage Against the Machine réuni, qui a confirmé la réservation le mois dernier.

Ce sera la première fois que les deux artistes seront en vedette. Ocean n'a plus joué à Coachella depuis 2012, mais il se prépare peut-être pour un nouveau projet en 2020. Plus tôt cet automne, il a abandonné de nouvelles musiques, dont "In My Room" et "DHL".

Travis s'est produit au festival du désert en 2017. Au début de cette année, il a présenté son «ASTROWORLD Tour» à guichets fermés ainsi que le ASTROWORLD Festival du mois dernier à Houston. Il se prépare également à sortir son premier Jack Boys compilation mettant en vedette son collectif Cactus Jack, dont Sheck Wes, Don Toliver et Chase B.

Le 2020 Coachella Valley Music and Arts Festival se déroulera à Indio, en Californie, sur deux week-ends les 10 et 12 avril et les 17 et 19 avril. La programmation officielle sera annoncée début janvier.

L'an dernier, les têtes d'affiche étaient Childish Gambino, Tame Impala et Ariana Grande.