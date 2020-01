Rapport: Grammys rendra hommage à Nipsey Hussle

Le marathon continue.

La Recording Academy rendrait hommage à Nipsey Hussle lors des 62e Grammy Awards annuels. Selon HITS Daily Double, les Grammys prévoient un «segment majeur» pour célébrer le défunt rappeur au Staples Center de Los Angeles, où son mémorial a eu lieu.

Une annonce officielle n’a pas encore été faite. Plus tôt dans la journée, les Grammys ont officiellement ajouté Tyler, The Creator, Camila Cabello, H.E.R., Jonas Brothers et Rosalía à la programmation des artistes. Ils rejoignent les artistes annoncés précédemment Ariana Grande, Lizzo, Billie Eilish et Demi Lovato.

Nipsey, qui a été nominé pour le meilleur album de rap pour Victory Lap l’année dernière, est nominé pour trois prix lors de la cérémonie de cette année, dont la meilleure performance de rap («Racks in the Middle»), la meilleure collaboration Rap / Sung («Higher») et le meilleur Rap Song («Racks au milieu»).

Dans une récente interview avec Rap-Up, son collaborateur «Racks in the Middle» Roddy Ricch a réfléchi à l’impact de Nipsey. «Il était plus qu’un simple rappeur pour moi. Il était l’un des jeunes modèles de motivation de la ville », a-t-il déclaré. «Il avait vraiment un lien positif avec les jeunes. Il ne s’agissait pas toujours d’être le plus dur ou d’essayer de faire ses preuves ou d’être quelque chose que vous n’étiez pas. Il s’agissait davantage d’être qui vous étiez et d’avoir toujours une forte mentalité dans tout ce que vous vouliez faire jusqu’à vos projets. »

L’hommage aux Grammy intervient moins d’un an après que le rappeur de 33 ans a été tué par balle devant son magasin de vêtements Marathon le 31 mars.

Animée par Alicia Keys, la 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards sera diffusée en direct le dimanche 26 janvier à 20 h. EST sur CBS.