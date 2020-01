Rapport: la petite amie de R. Kelly, Azriel Clary, prête à se retourner contre lui

Une des petites amies de R. Kelly pourrait lui tourner le dos au chanteur.

Des sources disent à TMZ qu’Azriel Clary s’est rendu compte que Kelly l’avait manipulée depuis qu’elle avait quitté son appartement de Trump Tower et s’était reconnectée avec sa famille. Elle envisage maintenant de travailler avec les fédéraux après une bagarre avec l’autre petite amie de Kelly, Joycelyn Savage.

Clary chercherait à aider les forces de l’ordre dans son enquête sur Kelly, mais elle a peur parce qu’elle a menti aux agents fédéraux dans le passé. Elle craint les répercussions si elle change son histoire et dit la vérité sur ce qui s’est passé avec elle et Savage. Elle a également signé un accord de non-divulgation avec Kelly et craint de ne pas être poursuivie si elle s’exprime.

Clary soutient qu’elle disait la vérité sur le fait que Savage avait des relations sexuelles avec elle quand elle était encore mineure, ce qui a déclenché leur combat. Des flics ont été appelés à l’unité Trump Tower de Kelly après l’incident explosif, qui a été capturé par Clary sur Instagram Live.

Clary allègue que Savage a menti avec Kelly. “Rob a menti à tous”, dit Clary dans la vidéo. «C’est la putain de partie triste à ce sujet. Il a menti à tous les culs. Et il a des gens comme moi qui mentent pour lui. C’est pourquoi nous n’avons jamais regardé le documentaire. “

Elle menace également d’arrêter Savage. “Appelez un putain d’avocat. Je veux cette chienne en prison avec son homme », ajoute-t-elle. «Vous pouvez être Tweedledee et Tweedledum dans une putain de cellule de prison. Je veux cette garce en prison. “

Savage s’est ensuite rendue et a été accusée de batterie domestique. Les enquêteurs examinent actuellement le différend entre Clary et Savage, mais le laissent entre les mains des autorités de l’État. Cependant, le gouvernement fédéral pourrait être intéressé à parler avec Clary.

Clary avait auparavant défendu Kelly et accusé ses propres parents d’extorsion. “Ce ne sont que des putains de mensonges pour de l’argent et si vous ne pouvez pas le voir, vous êtes ignorant et vous êtes stupide comme de la merde”, a-t-elle déclaré à Gayle King dans une interview l’année dernière.

Kelly a plaidé non coupable à plus d’une douzaine d’accusations de crimes sexuels déposées contre lui depuis février. Le chanteur de 53 ans, qui est toujours sous garde fédérale, devrait être jugé dans son affaire fédérale à Chicago en avril, et le mois suivant à New York, avec le cas de l’État à Chicago prévu pour le 14 septembre.