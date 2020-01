Rapport: Lil Wayne engagée dans un modèle australien

Lil Wayne a-t-elle mis une bague dessus?

Le rappeur de Young Money pourrait être fiancé à La’Tecia Thomas. Le mannequin australien a été vu en train de balancer une bague en diamant qui lui aurait été donnée par Weezy. On ne sait pas quand ils se sont fiancés, mais Thomas a fait étalage du rocher massif sur Instagram dès octobre.

Lil Wayne HQ rapporte que Wayne et sa nouvelle fiancée ont célébré le réveillon du Nouvel An ensemble à Miami. Thomas peut être vu sonner la nouvelle année aux côtés du rappeur et de sa famille dans une vidéo filmée dans son nouveau manoir de 17 millions de dollars.

Les deux se sont peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux après que Wayne s’est glissé dans ses DMs à l’étranger l’année dernière. “J’ai vu quelqu’un à la télévision et je me disais:” Je ne sais pas comment entrer en contact avec cette personne “”, a-t-il déclaré dans une récente interview. «J’ai rencontré une personne très, très spéciale.»

Ce serait le deuxième mariage de Weezy, qui était auparavant marié à sa petite amie de l’école secondaire Toya Johnson de 2004 à 2006. Ils partagent une fille de 21 ans, Reginae. Wayne a également trois fils issus de relations antérieures.

En plus de faire des plans de mariage, Weezy est en train de préparer de nouvelles musiques. Son album Funeral tant attendu serait dû le mois prochain. Il a récemment tourné une publicité pour ESPN où il a débuté une nouvelle chanson.

Aime

0