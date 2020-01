Rapport: Rihanna et son petit ami Hassan Jameel se séparent

Rihanna est de nouveau célibataire.

La superstar mondiale et son petit ami Hassan Jameel se seraient séparés après près de trois ans de fréquentation, selon Us Weekly. Le chanteur et homme d’affaires saoudien, tous deux âgés de 31 ans, ont été liés pour la première fois en juin 2017.

Le couple a gardé leur relation principalement privée, mais Rihanna a parlé de leur romance dans le numéro de novembre 2019 de Vogue. “Ouais, je sors”, a-t-elle déclaré au magazine. “Je suis en fait dans une relation exclusive depuis un certain temps, et ça va très bien, donc je suis heureux.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait des enfants, elle a répondu: «Sans aucun doute».

L’automne dernier, Rihanna a abordé les rumeurs de grossesse lors d’une entrevue avec Anna Wintour. “Rihanna, espérez-vous avoir un bébé bientôt?”, A demandé la rédactrice en chef de Vogue, à laquelle Rihanna a répondu: “Je ne pense pas à des trucs comme ça. Mais je ne sais pas… le plan de Dieu. “

Rihanna est déjà sortie avec Chris Brown et Drake. En octobre, elle a retrouvé le rappeur «Life Is Good» lors de son 33e anniversaire à Los Angeles. Jameel était auparavant mariée à la critique d’art Lina Lazaar.

