Rapsody Talks Kendrick Lamar Conseils et compare DaBaby à 50 Cent

Rapsody a établi des comparaisons entre le rappeur de Caroline du Nord DaBaby et les styles “agressifs” mais “drôles” de 50 Cent.



Il y a un profond respect mutuel entre Rapsody et Kendrick Lamar. Les deux artistes ont travaillé ensemble et ont fait de la magie musicale dans le passé, et lors de sa conversation avec People’s Party avec Talib Kweli, la native de Caroline du Nord a expliqué pourquoi elle s’était connectée à Kendrick à un niveau créatif dès leur rencontre.

“Chaque fois que j’ai besoin de conseils, je le frappe toujours”, a déclaré Rapsody. “Même si nous sommes arrivés un peu ensemble au début, il a monté en flèche. Il a tellement vécu que je ne l’ai pas fait, c’est donc quelqu’un que je sais que je peux demander des conseils juste pour évaluer ce que je dois faire.” Le rappeur a déclaré que lorsqu’elle travaillait sur des projets, K-Dot était l’un des rares autres artistes à qui elle envoyait de la musique parce qu’elle faisait confiance à son jugement musical.

“J’ai confiance en son oreille”, a-t-elle ajouté. “Vous entendez des histoires de Primo et comment il jouerait des disques pour le Dr Dre, juste pour avoir son oreille. Kendrick est dans ce groupe de pairs pour moi des oreilles de mes pairs en qui j’ai confiance … J’ai tellement d’amour et de respect pour lui en tant que personne.” Le rappeur du sud a également crié à DaBaby, qualifiant son compatriote originaire de Caroline du Nord d ‘«explosif».

“Quand il est sorti, il avait la même énergie que lorsque Get Rich ou Die Tryin est sorti”, a déclaré Rapsody à propos de la comparaison avec le record classique de 50 Cent. “Il vient juste d’entrer avec une force complètement différente. C’est agressif mais c’est amusant en même temps et drôle. C’est ce que 50 était.” Regardez le clip ci-dessous et voyez ce qu’elle a à dire d’autre sur son moment digne de rire au bureau avec Jay Z alors qu’il roulait sur un vélo “air-dunkin ‘sur les gens”.

