«Rare Exports» est le meilleur film d'horreur de Noël de la décennie

J'adore les films d'horreur de Noël. La juxtaposition de traditions familiales saines et légères avec un meurtre et un chaos incontrôlés peut être un message puissant sur la religion, le consumérisme et / ou les valeurs familiales ou, si c'est un ordre trop élevé, juste une série farfelue de contradictions ironiques. À leur meilleur, les films d'horreur de Noël mettent en évidence la séquence subversive des grands cinéastes; au pire, ils sont généralement ridiculement divertissants.

Autrefois, les films d'horreur de Noël étaient parmi les entrées les plus controversées du genre, avec des films comme Nuit silencieuse, nuit mortelle suscitant des protestations et obligeant des critiques de cinéma célèbres comme Gene Siskel et Roger Ebert (qui n'ont jamais été les plus grands boosters du genre slasher) à répertorier les cinéastes par nom dans leur émission et à déclarer «Honte!» après chacun. Mais de nos jours, ils semblent aller et venir avec peu de fanfare, juste un autre sous-genre à cataloguer. Même si nous avons eu d'excellents films d'horreur de Noël au cours de la dernière décennie, ils ne semblent pas être évoqués aussi souvent que les autres grands films d'horreur des années 2010.

Et même si je pouvais faire de la rhapsodie sur la merveilleuse comédie musicale Anna et l'Apocalypse, la fable de Noël tordue Krampus ou (la polémique soit maudite) l'audacieuse confrontation Noël noir remake, le meilleur film d'horreur de Noël de la décennie semble avoir presque complètement glissé sous la plupart des radars.

Certains fans de genre connaissent et adorent Jalmari Helander Exportations rares: un conte de Noël, mais ce film mérite plus qu'un simple statut de culte. Il mérite d'être un véritable classique du cinéma de Noël.

Exportations rares commence sur une montagne en Laponie, où un millionnaire excentrique a financé une expédition archéologique pour découvrir la tombe du Père Noël. (La liste des mesures de sécurité comprend la surveillance de votre langue, car le Père Noël n'aime pas ça quand vous êtes méchant.) À proximité, une communauté de chasseurs locale découvre, avec horreur, que tous les rennes dont ils dépendent pour la nourriture et l'industrie ont été brutalement abattu.

Noël et tous leurs moyens de subsistance ont été annulés. Un jeune garçon nommé Pietari (Onni Tommila, qui a également sauvé le président Samuel L. Jackson des terroristes dans le thriller sous-estimé d'Helander Grand jeu) a regardé ces événements avec horreur, car il est convaincu que le Père Noël est en fait une figure démoniaque qui kidnappe et torture des enfants coquins à Noël. Et cela signifie qu'il est la seule personne prête à défendre sa famille maintenant que l'expédition a déchaîné ce mal ancien.

Comme The Monster Squad avant cela, Exportations rares s'appuie sur un enfant protagoniste qui, spécifiquement parce qu'il est jeune et croit au surnaturel, est particulièrement bien équipé pour sauver la situation. Une des merveilles de Exportations rares regarde le père de Pietari, Rauno (Jorma Tommila), un père célibataire déprimé qui craque sous le stress de prendre soin de son fils, se rend progressivement compte que son jeune fils est le héros dont leur communauté a besoin en ce moment. Il a l'expertise et, à la fin, lorsque Pietari mène une migration surnaturelle massive tout en s'accrochant à un hélicoptère, il a les côtelettes héroïques.

Exportations rares n'est pas un petit film. Alors que l'histoire commence, elle semble relativement peu coûteuse, mais les idées – la fouille archéologique, le massacre de rennes en masse – sont assez grandes pour suggérer de plus grandes ambitions. Et bien que l'intrigue principale commence simplement, avec Rauno capturant accidentellement un maléfique Père Noël dans un piège de chasse, il évolue vers une grande aventure d'horreur et joue plus comme un film Spielberg qu'autre chose. L'aura d'émerveillement enfantin et de véritable menace magique est palpable.

C’est en grande partie parce que Exportations rares ressemble à Christmasy comme n'importe quel film de Noël. Les magnifiques lieux hivernaux et les couleurs effervescentes évoquent la saison des fêtes aussi merveilleusement qu'une carte de vacances élaborée. Il s'agit, sans équivoque, de l'un des plus beaux films d'horreur de la décennie.

La beauté de Exportations rares peut être vu dans toutes les facettes de la production. Même avant que les méchants des Fêtes n'attaquent nos héros, l'histoire d'un homme qui lutte pour prendre soin de son fils à Noël, n'ayant rien à offrir pour se nourrir que des biscuits secs au pain d'épice, est aussi sympathique que n'importe quel conte de Noël. Si le méchant Père Noël n'était pas réel, Exportations rares aurait pu être un drame captivant de Noël. Mais le méchant Père Noël est réel, et il va donner à cette famille l'occasion de vivre une véritable terreur et – de manière inattendue – de transformer la saison entière pour toujours.

La fin de Exportations rares, que je ne vais pas complètement ruiner en décrivant en détail, est un développement étrange mais intelligent qui révèle comment les contes de fées problématiques deviennent des icônes corporatives aseptisées. Si le film s'était arrêté quelques minutes avant l'épilogue, cela aurait été un film d'horreur de Noël merveilleusement étrange, mais les derniers moments révèlent que cette incroyable aventure avait un argument valable à faire sur le lien troublant mais inextricable entre les traditions culturelles et le capitalisme moderne. . C'est un film sur Noël et ce que représente Noël, pas seulement un film effrayant avec un décor saisonnier.

Exportations rares: un conte de Noël est souvent négligé pendant la saison des vacances, mais quoi que vous fassiez, ne manquez pas ces dernières occasions de célébrer les vacances avec le meilleur film d'horreur de Noël des années 2010 et, franchement, l'un des meilleurs films de yuletide les plus effrayants de tous les temps.