Rat contagieux: le message qu’un médecin a trouvé avant de partir travailler

Notre pire ennemi dans la pandémie est nous-mêmes

Au cours des dernières semaines, de nombreux cas de personnes qui ont attaqué ou harcelé du personnel médical ou de supermarché de différents pays ont été connus. Bien que de jour en jour, ces gens risquent leur vie, la peur est plus grande que la gratitude.

En Espagne, tous les soirs, la plupart des gens rendent hommage à tous ceux qui partent travailler au milieu de la pandémie, mais certains, victimes de la peur, Ils ont montré le pire visage et le peu de solidarité qu’ils ont.

Ce mercredi, c’était à un médecin de Barcelone de voir cette dure réalité. Il était sur le point d’aller travailler, comme tous les jours, quand il a trouvé sa voiture peinte avec un message scandaleux.

Avec un spray noir, ils ont écrit: “Contagious Rat” et ont également crevé leurs pneus. Consternée, elle a dû recourir à la voiture de ses parents pour se rendre au travail.

Elle vit avec son mari et ses deux enfants, âgés de 8 et 10 ans, et ils ont également été témoins de ce message. La voiture était dans le parking de l’immeuble où ils vivent.

La femme n’a pas pu cacher ce qui est arrivé à ses enfants parce qu’ils ont réalisé qu’elle était rentrée chez elle consternée et triste.

Ce n’est pas le premier cas en Espagne où une personne est victime de discrimination. Rappelez-vous le cas de Miriam Armero qui a également reçu une lettre de ses voisins lui demandant de trouver une nouvelle maison.

Les autorités ont déjà pris des mesures en la matière et parlent de ces actes discriminatoires.

“La police continue de travailler et les postes de police ne sont pas fermés. Nos professionnels continuent de chasser les criminels, y compris ceux qui commettent des crimes de haine, comme ce type de comportement. Bien sûr, ils sont susceptibles d’être signalés, poursuivis et hautement répréhensibles par toute personne de bien “, a déclaré Pilar Allué, commissaire en chef et directeur général adjoint des ressources humaines de la police nationale.

En ces temps, nous ne pouvons pas être victimes de peur. Les gens qui vont travailler au jour le jour font de leur mieux pour nous protéger. Partagez cette nouvelle afin que personne d’autre n’en souffre.