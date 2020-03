Raúl Criollo et Jorge Caballero: l’étagère de l’insolite

Derrière une chevelure épaisse, avec des lignes de croix infinies comme les nuances de son propre travail, avec ce regard qui scrute derrière des lunettes bifocales immaculées, le dessinateur de xalapeño voit des choses particulières où d’autres ne font que suivre la chronique des événements. Derrière un discours simple, il apprécie une ligne politique susceptible de modifier les événements centraux de la vie nationale. Il s’est habitué à voir entre les lignes et à comprendre que les sous-textes peuvent être la vraie histoire; que l’industrie, la politique et les décisions clés d’une nation peuvent ne pas être basées sur le rôle qui circule facilement dans l’émotivité des discours, dans le sourire d’un camarade leader qui semble franc et joue avec la profonde innocence d’un peuple non informé , désintéressé et paresseux. Que les gens doivent être secoués et dire qu’ils ont tort, que la suspicion est obligatoire et la profondeur de la note ne sera pas facilement délivrée. Il a fait beaucoup de “voir” au-delà de la note. Il est l’un des meilleurs, et son nom est Helio Flores. .