Raúl de Molina prend par erreur la fameuse pilule bleue | Instagram

Raul de Molina, le célèbre animateur de télévision cubano-américain mieux connu sous le nom de Le gros Lors de la prise de certains médicaments, il a pris par erreur un médicament, la fameuse pilule bleue que tout le monde connaît.

Le gros inquiet pour sa santé, car comme beaucoup le savent, il présente des symptômes de la grippe et cela s’est aggravé lorsqu’il a découvert qu’il prenait des antibiotiques périmés.

Le conducteur de lui Gras et maigre Il a expliqué à son partenaire, Lili Estefan, que le médecin avait déjà prescrit de nouveaux médicaments qui, au moment de l’ingestion, étaient confus et il a pris un pilule bleue!

Lili, ne pouvait pas arrêter de rire lors d’un événement amusant et facile, a déclaré que son partenaire avait un engagement à ce moment-là mais, ce qui s’est passé, n’a pas pu quitter son domicile et a dû tout annuler. Ce fut quelque chose qui sans hésitation rempli de rires à tous

Actuellement le chauffeur Il est quelque peu inquiet pour sa santé, car il mentionne qu’il se sent vraiment horrible et que depuis vendredi de la semaine dernière, il a commencé à avoir des problèmes de santé, souffrant de symptômes similaires à ceux de grippe.

Le conducteur prenait un antibiotique depuis des jours, mais selon Raul quelque chose d’étrange se produisait parce qu’il ne ressentait aucune amélioration de sa santé, et la raison en était pour ce qui précède, son médicaments Ils se sont avérés vaincus.

“L’antibiotique avait expiré il y a un an et demi.”

Raúl se dit surpris de ne pas avoir vu sa femme vérifier les papiers de l’assurance-vie, car c’est elle qui lui a donné les médicaments.

Aujourd’hui en raison de la notation de son programme, le magazine Les gens et d’autres médias le considèrent comme l’un des Hispaniques les plus influents aux États-Unis et le nommant également comme l’un des hommes les plus élégants, alors qu’il n’était pas fréquent que des personnalités de grande taille apparaissent dans ces listes.

