Raúl Jiménez rêve de participer aux Jeux Olympiques

Mexico – L’attaquant de Wolverhampton, en Angleterre, Raúl Jiménez, s’est dit ravi de pouvoir participer aux Jeux Olympiques.

Le footballeur a indiqué qu’il est disposé à rejoindre le Tricolor, bien qu’il doive attendre avant de classer la joute qui se tiendra en 2021.

«Après avoir remporté une médaille olympique, tout le monde y resterait, mais je me sens très excité et je veux être l’homme important de ces Jeux, celui qui dirige l’équipe nationale. La vivre (Londres 2012) a été une expérience incomparable, et je pense qu’aucun footballeur n’a été champion olympique à deux reprises et ce serait un plus », a-t-il commenté pour Claro Sports.

«Je le voudrais pour moi, mais je sais que vous devez parvenir à un accord entre les joueurs, l’équipe nationale et les Wolves pour voir si les dates correspondent. Cela peut aussi être difficile parce que nous nous battons pour entrer en Ligue des champions, nous pouvons entrer en Ligue Europa pour nous battre pour la requalification, cela dépend toujours de nombreux facteurs », a-t-il déclaré.

L’avenir de Raúl Jiménez n’est pas connu car, bien qu’il soit vrai qu’il a un contrat avec les Wolves, il y a de l’intérêt d’autres clubs comme le Real Madrid.

