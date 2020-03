Raven-Symoné annonce un EP de rap, interprète le single “SPACETRUCK”

Raven-Symoné a passé la majeure partie de sa vie dans l’industrie du divertissement, et maintenant elle prend des vieux journaux d’enfance pour écrire les paroles de son album de rap.



À 34 ans, Raven-Symoné est un vétéran de l’industrie. Pendant 30 ans, elle a joué dans des films et des émissions de télévision, notamment The Cosby Show, That’s so Raven, The Cheetah Girls, Zenon: Z3, Black-ish, Dr. Dolittle, College Road Trip et des dizaines d’autres. L’artiste à plusieurs traits d’union a également sorti quatre albums studio datant de 1993, et elle a récemment partagé un aperçu de son dernier projet avec DailyMailTV.

Isaac Brekken / Intermittent / .

Raven-Symoné a gardé une grande partie de sa vie privée secrète alors qu’elle naviguait dans l’industrie pendant la majeure partie de sa vie. Maintenant, elle ouvre sur INFRASOUNDS, un projet de cinq packs qui serait le deuxième d’une série. “Je crois que grandir dans l’industrie a transformé ma vision de la vie en général”, a-t-elle déclaré. “Je suis un produit de mon environnement / éducation et oui, je suis dans cette industrie depuis que j’ai deux ans et j’ai 34 ans.”

«La partie révélatrice est que vous ne m’avez jamais vu comme ça. Je n’ai jamais parlé aussi librement de ce que j’ai vécu. Je l’ai parlé aux gens autour de moi … mais maintenant je laisse le public le voir “, a ajouté Raven-Symoné. Il y a beaucoup plus qu’elle veut partager de son enfance autant de ses paroles, dit-elle, sont tirées de son journal intime. “Mais il n’a pas encore été rendu public. Je pense que c’est (pour) un autre moment … quand je dois recommencer et j’apprends toujours comment le traiter.”

Découvrez ci-dessous un aperçu de Raven-Symoné rappant un morceau d’INFRASOUNDS. L’EP sera disponible le 10 avril.

