Raven-Symoné partage le single “SPACETRUCK” du projet “Infrasounds”

Elle a passé trois décennies de sa vie dans l’industrie du divertissement et Raven-Symoné est maintenant prête à s’ouvrir au monde. Nous l’avons vue passer d’une actrice enfant dans The Cosby Show à une superstar internationale, et le 10 avril, Raven partage son dernier projet, Infrasounds. L’animatrice aux multiples facettes a récemment partagé une performance live de son single “SPACETRUCK” avec Daily Mail, mais elle est de retour pour livrer le mix studio officiel pour les fans.

“Je crois que grandir dans l’industrie a transformé ma vision de la vie en général”, a déclaré Raven-Symoné. “Je suis un produit de mon environnement / éducation et oui, je suis dans cette industrie depuis que j’ai deux ans et j’ai 34 ans … La partie révélatrice est que vous ne m’avez jamais vu comme ça. Je ‘ Je n’ai jamais parlé aussi librement de ce que j’ai vécu. Je l’ai dit aux gens autour de moi … mais maintenant je laisse le public le voir. ” Découvrez le “SPACETRUCK” de Raven et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Méditez le jour

Alors ce que j’imagine est toujours fantastique

Et ne soyez jamais en plastique

.