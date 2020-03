Ravenholm de Half-Life 2 révèle que l’horreur est la fin de la résistance

Haf-Life 2, comme la plupart des meilleures histoires de science-fiction qui ont précédé et depuis sa sortie en 2004, est un récit de résistance.

Il n’y avait pas beaucoup de résistance au début, bien sûr. Parce que comment pouvez-vous résister à quelque chose dont vous n’êtes même pas au courant? Après tout, le Combine a conquis la Terre en seulement sept heures.

Mais, 20 ans après la défaite initiale de l’humanité aux mains de leurs oppresseurs technologiquement avancés, The Resistance est en train de vivre une vie dans l’ombre. Grâce aux efforts d’Eli et d’Alyx Vance, l’opposition humaine de Half-Life 2 survit et riposte. Cette période – les étapes naissantes du mouvement de résistance croissante – sera au centre du prochain prequel, Demi-vie: Alyx. Et, lorsque Half-Life 2 commence, The Resistance a fusionné autour de trois sites principaux: leur base cachée dans City 17, le long de la côte à Black Mesa East, et profondément dans les bois de la Forêt Blanche.

La Résistance est un mouvement de guérilla, dirigé par un who’s who d’anciens scientifiques de Black Mesa. Eli Vance, Arne Magnusson, Isaac Kleiner – ces hommes étaient présents dans les installations du Nouveau-Mexique lorsque Gordon Freeman a été accidentellement partie à la création de la résonance en cascade – la catastrophe qui a attiré la moissonneuse-batteuse sur Terre en premier lieu. La Résistance se développe là où il y a des gens, soutenue – comme l’un des barils du jeu dans de l’eau simulée – par la technologie la plus puissante et la plus brillante que l’humanité puisse trouver sous la botte.

Dans les premiers moments de Half-Life 2, Barney Calhoun, vêtu d’une armure corporelle Combine, fait sortir Gordon de la gare, invisible aux vrais gardes Combine. C’est une leçon, très tôt, que la Résistance peut être n’importe où, tant qu’elle est hors de vue. Mais il n’y a qu’un endroit où la Résistance ne va en aucun cas: Ravenholm.

Souvent considéré comme l’un des meilleurs exemples d’horreur dans un jeu non-horreur, Ravenholm est Half-Life 2 à son plus sombre. Une fois un avant-poste de la Résistance, Ravenholm a été bombardé par la moissonneuse-batteuse, déchaînant une horde de Headcrabs sur ses habitants sans méfiance. Comme expliqué dans Half-Life: Opposing Force, ces créatures se fixent sur la tête de leur hôte et prennent le contrôle total de leur système nerveux. Et les Headcrabs l’ont fait en masse aux habitants de Ravenholm. De façon inquiétante, la ville en ruine est toujours reliée à Black Mesa East via un tunnel. Lorsque Gordon et Alyx passent, elle lui dit de façon mémorable: «Nous n’allons pas à Ravenholm.»

Mais, Gordon Freeman se rend à Ravenholm. Lorsque le Combine attaque Black Mesa East, Gordon est contraint de fuir dans le tunnel. Le village qu’il trouve a été envahi par des zombies et des crabes (dont certains ont évolué en une variante empoisonnée coriace). À la suite du soulèvement, le village a été complètement abandonné, laissé à ces goules traînantes. Eh bien, presque complètement abandonné. Le père Grigori, mystérieux personnage sacerdotal, demeure. Il a établi une relation pastorale sombre avec les zombies. Il est leur «berger». Ils sont son «troupeau». Il offre le salut en les «exorcisant», un processus qui semble commencer par son fusil de chasse et se terminer par ses pièges élaborés balançant des scies circulaires à travers les sections médianes des fidèles.

Pour être clair, la seule présence de zombies n’est pas ce qui rend Ravenholm effrayant. Half-Life 2 est criblé d’hôtes de Headcrab. Les salauds apparaissent tôt, faisant la queue après Gordon dans les égouts de la ville 17, et continuent à apparaître tout au long du match. Et Ravenholm ne fait pas peur parce que vous êtes seul non plus. Gordon passe la majeure partie de la première moitié du match en solitaire, conduisant le long de la côte pendant de longues périodes mélancoliques. Il est plus proche de dire que Ravenholm est obsédante parce que l’atmosphère est fondamentalement différente de partout ailleurs.

Le soleil ne brille pas à Ravenholm. L’architecture européenne traditionnelle que nous voyons tout au long du jeu devient ici claustrophobe. Là où nous avions auparavant de l’espace pour explorer le littoral étendu, nous sommes ici entourés de tous côtés par de la brique et du mortier. Nous sommes isolés, oui. Mais c’est l’isolement que vivent les zombies qui imprègne Ravenholm d’horreur.

Comme nous l’avons noté précédemment, les sons produits par les zombies sont inintelligibles à moins d’être joués à l’envers. Inversement, les zombies se révèlent hurler: “Oh mon Dieu, aidez-moi, aidez-moi s’il vous plaît!” Compte tenu de l’étendue limitée des traditions de Half-Life, nous ne savons pas exactement comment fonctionne la possession de Headcrab. Ces âmes perdues peuvent être à l’agonie ou se souvenir de l’agonie de leur possession initiale. Quoi qu’il en soit, cela nous rappelle les enjeux du combat de The Resistance. C’est ce qui se passe si le Combine gagne.

Ce village est horrible car il rappelle ce qui attend l’humanité à la fin de la résistance. Les gens qui y vivaient étaient des combattants, une enclave d’humains qui s’unissaient pour repousser l’oppression du Moissonneur. Et ils ont été tués pour leurs efforts et abandonnés par leurs camarades.

Abandonné, peut-être, a un poids moral que je n’ai pas l’intention. Il n’y a probablement rien qui puisse être fait pour les habitants de Ravenholm. La Résistance, après tout, est dirigée par des scientifiques qui occupaient auparavant de hautes fonctions gouvernementales. S’il y avait un moyen de les sauver, il n’y a aucun doute que la confiance du cerveau de la Résistance le ferait. Que Ravenholm reste indique que Ravenholm doit rester. Personne ne peut rien faire pour les gens là-bas. Et, de cette façon, il est abandonné.

Après tout, nous n’allons pas à Ravenholm.